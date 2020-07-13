Зеленский подписал закон о поддержке культуры

Президент Владимир Зеленский подписал закон №692-IX государственную поддержку сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства в понедельник, 13 июля.

"Креативные индустрии, учреждения культуры – среди тех, кто больше всего пострадал от карантина. Ведь их деятельность остановилась почти полностью, и сейчас они живут в полной неопределенности. Они также платят налоги и дают людям рабочие места, поэтому требуют не меньшего поддержки, чем традиционные отрасли бизнеса", – сказал Зеленский.

Закон №692-IX Рада приняла во втором чтении 16 июня. Документом устанавливается уменьшение платы за аренду имущества по требованию нанимателя учреждения культуры, осуществляющий предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества, в течение всего времени, когда оно не могло использоваться.

Также документ предоставляет дополнительные возможности для радио через упрощение процедур путем внесения изменений в Закон Украины "О рекламе".

Документ распространяет господдержку кинематографии в форме предоставления государственной субсидии на развитие кинопроектов. Отмечается, что для национальных игровых, анимационных, документальных фильмов, фильмов для детской аудитории (с учетом художественной и культурной значимости), фильмов художественной и культурной значимости (авторских), телевизионных фильмов, сериалов и фильмов-дебютов она может быть в объеме до 100% включительно общей сметной стоимости.

Кроме того, вносятся изменения в Закон Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества" с целью нормализации предоставления учреждениями культуры платных услуг в сфере культуры и искусств.

Кабинет Министров в месячный срок со дня вступления в силу закона должен разработать и утвердить порядок и условия предоставления господдержки кинематографии в форме государственной субсидии на развитие кинопроекта. Также правительство должно утвердить перечень платных услуг, которые могут предоставляться государственными и коммунальными учреждениями культуры, не является арендой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная рада утвердила проект закона о государственной поддержке сферы культуры и креативных индустрий в условиях пандемии СОVID-19, на чем ранее настаивал президент Владимир Зеленский.