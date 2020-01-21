Зеленский подписал закон о дешевых кредитах для украинского бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Фонде развития предпринимательства. В этом фонде украинский мелкий и средний бизнес сможет брать кредиты под 5%, 7% и 9%.

Закон вносит ряд изменений в бюджет Украины на 2020 год. Об этом сообщили на сайте главы государства во вторник, 21 января. "Изменения предусматривают выделение 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса. Программа позволит малым и средним предпринимателям открывать собственное дело и создать тысячи рабочих мест уже в 2020 году", – сказано в сообщении.

Фонд развития предпринимательства будет оказывать поддержку в виде компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9 процентов годовых по кредитам в гривне. Процент зависит от размера и типа бизнеса.

Также поддержка предпринимателям будет предоставляться в виде частичных гарантий по кредитам, если у малого и среднего бизнеса не хватает залога.

Детальнее об условиях

Ранее в Украине обещали начать выдавать 1,5 млн грн кредита сроком на 5 лет на открытие либо развитие бизнеса под следующие проценты:

5% годовых при выручке до 25 млн, если создается минимум два рабочих места;

7%, если бизнес приносит до 25 млн прибыли и не создает рабочие места (но за каждого нового работника ставку уменьшат на 0,5%);

9%, если бизнес уже запущен и приносит от 25 до 50 млн прибыли.

Также, по условиям программы, сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

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Условия по дешевым кредитам

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет выполнить инаугурационное обещание и вернуть все 65 миллионов украинцев на родные земли. Он предложил “тем, кто уехал, и тем, кто опустил руки” с 1 февраля 2020 года выдавать 1,5 млн грн кредита сроком на 5 лет на открытие либо развитие бизнеса.

Впоследствии OBOZREVATEL рассказал, заработает ли эта система и откуда брать деньги на низкие ставки.

Программу дешевого кредитования мелкого и среднего бизнеса под 5%, 7% и 9% в Украине запустят с 1 февраля 2020 года.

Кабинет министров предусмотрел 2 млрд гривен, чтобы с 1 февраля стартовала программа кредитов под 5-7-9% для поддержки микро- и малого бизнеса.

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