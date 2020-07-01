Зеленский постановил, как будет изменяться состав НКРЭКУ: кто первый на выход
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента. Документ утвержден 30 июня.
Как будет меняться состав НКРЕКП
до 1 июля 2020 года ротация применяется к члену НКРЭКУ Антоновой Елене Александровне;
до 1 июля 2021 года ротация применяется к члену НКРЭКУ Кривенко Оксане Александровне;
до 1 июля 2023 года ротация применяется к члену НКРЭКУ Магде Алексею Ивановичу;
до 1 июля 2024 года ротация применяется:
– к члену НКРЭКУ Бабий Ольге Андреевне;
– к члену НКРЭКУ Коваленко Дмитрию Витальевичу;
до 1 июля 2025 года ротация применяется:
– к члену НКРЭКУ Кайдашу Руслану Юрьевичу;
– к члену НКРЭКУ Тарасюку Валерию Владимировичу.
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