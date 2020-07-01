Зеленский постановил, как будет изменяться состав НКРЭКУ: кто первый на выход

Андрей Довгань Рынки и компании 14:03, 1.07.2020

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента. Документ утвержден 30 июня.

Как будет меняться состав НКРЕКП

  1. до 1 июля 2020 года ротация применяется к члену НКРЭКУ Антоновой Елене Александровне;

  2. до 1 июля 2021 года ротация применяется к члену НКРЭКУ Кривенко Оксане Александровне;

  3. до 1 июля 2023 года ротация применяется к члену НКРЭКУ Магде Алексею Ивановичу;

  4. до 1 июля 2024 года ротация применяется:

    – к члену НКРЭКУ Бабий Ольге Андреевне;

    – к члену НКРЭКУ Коваленко Дмитрию Витальевичу;

  5. до 1 июля 2025 года ротация применяется:

    – к члену НКРЭКУ Кайдашу Руслану Юрьевичу;

    – к члену НКРЭКУ Тарасюку Валерию Владимировичу.

Как сообщал OBOZREVATEL, специальные обязательства "Нафтогаза" поставлять газ населению и религиозным организациям по ценам ниже, чем для бизнеса, могут быть продлены еще на месяц, до 1 августа.

Ручное вмешательство в работу рынка электроэнергии для снижения тарифов на электроэнергию для промышленности привело к тому, что отрасль переживает самый большой кризис, а энергетические предприятия не могут работать из-за многомиллиардных долгов. Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславець.

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Экономика Рынки и компании

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