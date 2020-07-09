Зеленский озвучил план для заробитчан: что предложат желающим уехать

Остановить выезд кадров из Украины за границу можно достойными условиями труда, ипотекой и доступными кредитами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с бизнесом Волыни, сообщает официальное интернет-представительство главы государства. На выезд квалифицированных работников за рубеж пожаловались бизнесмены.

"Закрывать границы никто не будет. Это первое. Во-вторых, можно многое рассказывать, но пока не будет нормальных рабочих мест, нормальной заработной платы, ничем не удержать людей", – отметил глава государства.

По его мнению, необходимо создавать возможности, чтобы люди могли открывать свой бизнес в Украине.

"Кроме программы кредитования "5-7-9", которую мы сейчас наполняем, еще портфельное кредитование, которое в Верховной Раде появится в виде законопроекта. Наша главная задача – до конца года сделать нормальные условия кредитования, это 5-7 процентов", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он рассказал об инициативе о доступности ипотеки, ведь большие проценты по кредитам на покупку жилья заставляют молодые семьи работать за рубежом. По убеждению президента, ипотека должна быть максимум под 10%.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что никакого запрета на выезд сезонных работников или трудовых мигрантов за границу не принимали и такого запрета в принципе не существует.