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27 мая • обновлено в 16:48
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Зеленский освободил от подоходного налога медиков, которые борются с COVID-19

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №591-ІХ, который возвращает медикам, которые борются с COVID-19, налог на доход физических лиц, что удерживался с их зарплат.

Документ был принят Верховной Радой 13 мая 2020, сообщили на сайте главы государства.

"Закон позволит работникам учреждений здравоохранения государственной и/или коммунальной собственности, которые борются с распространением коронавируса и лечат пациентов с COVID-19, получить за май и июнь 2020 года денежную компенсацию НДФЛ, удержанного с их доплат в размере до 300% к заработной плате", – говорится в сообщении.

Медиков освободили от налога

Медиков освободили от налога

О чем еще говорится в законе

  • Документ предусматривает возможность получения частичной помощи по безработице для физических лиц – предпринимателей в случае потери ими части дохода через карантинные ограничения.

При этом такая помощь на период карантина с 2 апреля 2020 года не подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

  • Самозанятые лица освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя за май – этот период будет засчитываться им в страховой стаж для получения пенсий, выплат по социальному страхованию.

  • Закон предоставляет органам местного самоуправления право принять решение об уменьшении ставок платы за землю, налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в отношении объектов нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц.

  • Документ позволяет продлить действие моратория на проведение налоговыми органами документальных и фактических проверок, освобождение граждан от ответственности за просрочку исполнения обязательств по договорам о потребительском кредите, неначислении налогоплательщикам и плательщикам ЕСВ пени, неприменение штрафов за нарушение налогового законодательства, несвоевременную или неполную уплату ЕСВ , несвоевременное представление отчетности об уплате ЕСВ по последний день месяца, в котором завершается действие установленного на всей территории Украины карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 мая Верховная Рада освободила медиков, которые борются с COVID-19, от уплаты всех налогов и сборов на период борьбы с эпидемией. Фактически это означает, что зарплата медиков возрастет.

Также 13 мая Верховная Рада приняла в целом законопроект №2166, который предусматривает возможность для предпринимателей не платить налоги за месяцы, в которых они не получали прибыль.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Налоги в Украине Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
налоги медики
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