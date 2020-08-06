Зеленский обратился к Шмыгалю со срочным требованием: поручил провести масштабную проверку

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от премьера Дениса Шмыгаля, СНБО и СБУ немедленно проверить состояние стратегических предприятий и защитить экономические интересы государства.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента в четверг, 6 августа.

Чего требует президент

оценить состояние деятельности объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Выявить и устранить факторы, которые блокируют их работу;

сделать невозможным экономически необоснованное отчуждение имущества предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и субъектов хозяйствования с корпоративными правами государства;

оценить влияние на состояние экономической безопасности государства приватизации или продажи корпоративных прав в уставном капитале предприятий, имеющих монопольное (доминирующее) положение на рынке товаров, научно-исследовательских (научно-технических) учреждений, а также предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. В частности, это следует сделать в отношении ПАО "Мотор Сич".

Шмыгаль должен будет доложить Зеленскому о результатах проверки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабря 2019 года акции украинского авиастроительного завода "Мотор-Сич" (Запорожье) продано покупателям из Китая – компаниям Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group.

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