Вы – засранцы, – Зеленский эмоционально обратился к дальнобойщикам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к дальнобойщиков и назвал "засранцами" тех, кто ездит с перегрузкой и разрушает дороги.

Он опубликовал об этом видеоролик, говорится в сообщении ТСН.

"Мы делаем "Большое строительство" в стране Строим дороги, думаем, как построить все по плану, как все успеть. Но есть разные водители, которые ездят перегруженными, у которых своя работа. Которым все равно, что государство тратит на 1 километр дорог примерно 1 миллион долларов. Мы решили побороть эту проблему. решили сделать пропускные пункты. они их все равно объезжают. Оказалось, что они создали группу "ГВК Весовой контроль", в которой предупреждают, где можно ехать, а где контроль. ... Хотел бы вам сказать, что вы, ребята, засранцы. Мы хотим что-то сделать хорошее для страны. А вы помогать не можете. Так хоть не мешайте ", – сказал Зеленский.

Он попросил водителей если не помогать, то хотя бы не мешать. "Потому что все равно мы все чаты найдем и вас также найдем. И будет больно", – подытожил Зеленский.

Новость дополняется...