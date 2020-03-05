Зеленский назвал сроки запуска рынка земли: чего ждать украинцам

Рынок земли в Украине может быть открыт уже в октябре текущего года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время рабочего визита на Полтавщину в четверг, 5 марта.

Представители сельскохозяйственных предприятий выразили обеспокоенность, что в случае запуска рынка земли начнется хаос с паями.

Зеленский заверил аграриев, что до запуска рынка сельхозземель должен быть полностью готов земельный кадастр.

"Есть возможность открыть рынок земли в октябре, если будет принят закон. Если будут все реестры, кадастры, все будет готово и оцифровано, тогда он откроется. Хаоса никакого не будет. Если не будут готовы все кадастры, то, значит, пройдет время, и они будут готовы. Мы доведем до конца эту реформу", – подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что после принятия закона о рынке земли цена на нее повысится.

"Один закон – о рынке земли, о том, чтобы украинцы были хозяевами своей земли. Мы понимаем, кому это невыгодно. Если за 30 лет никто не провел эту реформу, следовательно, это кому-то выгодно", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Финальное голосование в Верховной Раде за закон о свободной продаже земли в Украине ожидается не раньше марта.

Согласно законопроекту, сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

В партии "Слуга народа" ожидают, что через 3-4 года после открытия рынка земли в Украине стоимость одного гектара составит минимум 5-6 тыс. евро, а в 2026-2027 году – до 10 тыс. евро.

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