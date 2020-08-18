Государственное управление делами (обеспечивает работу президента) за август заплатила авиакомпании "Украина" больше миллиона гривен за перелеты президента Владимира Зеленского. Все рейсы глава государства совершал в пределах страны.

Так, как говорится в данных казначейства, в августе президент пять раз пользовался услугами государственного авиационного предприятия. Дороже всего обошлась поездка, оплаченная 5 августа (полмиллиона гривен). Куда именно летал глава государство, не сказано, однако поездка была по Украине.

Сколько стоит полет Зеленского по Украине spending.gov.ua

Перелет Зеленского по Украине spending.gov.ua

Всего, по подсчетам OBOZREVATEL, Владимир Зеленский на полеты по Украине за первую половину августа уже успел потратить 1,2 млн грн.

А как летают коллеги Зеленского

Президент Литвы Даля Грибаускайте (с 2009 по 2019 год) в конце 2018 года прилетела в Украину на обычном рейсовом самолете. А в некоторых европейских странах вовсе нет правительственных самолетов – небольшие частные самолеты арендуют по потребности, а вот содержать собственный флот и тем более летать на нем – пустая трата денег. В Украине же личным самолетом бизнес-класса пользуется не только президент, но и премьер.

Всего госпредприятию "Украина", которое занимается перелетами главы государства и официальных делегаций, принадлежат три самолета (Ан 73, Ан 148, А319) и один вертолет Ми-8. Президент чаще всего передвигается на А319 – он предназначен для длительных полетов.

Airbus А319CJ считается "элитным" транспортом. Его заказал еще президент Виктор Ющенко, а начал эксплуатировать Виктор Янукович. Тогда в СМИ много писали о транспорте, в котором есть личный кабинет, санузел, спальня.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах и расходах за 2019 год. Как сообщила пресс-служба Офиса президента, доход Зеленского и членов его семьи в прошлом году составил 28,6 млн грн, при этом уплачено в бюджет 3,6 млн грн налогов.