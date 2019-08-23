Зеленский выбрал нового главу НБУ? Кто может занять место Смолия

Президент Владимир Зеленский планирует сменить главу НБУ. Сейчас должность занимает Яков Смолий, в то время как на его место планируют назначить действующего члена совета регулятора Елену Щербакову.

Смолия назначили в 2018-м на семь лет. Но уже сейчас, как сообщают источники OBOZREVATEL, команда президента готовиться заменить регулятора.

Главный претендент – соратница президента

Приближенные к Зеленскому источники OBOZREVATEL утверждают – Смолию уже готовят замену. И ей может стать Елена Щербакова. Она на шесть лет назначена в качестве члена совета Нацбанка. Само назначение проходило с нарушениями – кандидатов от парламента (к которым относится и Щербакова) не обсудили должным образом на заседании парламентского комитета.

В МВФ уже выражали свое недовольство Щербаковой из-за ее связей с "одним из государственных банков". Речь идет о ПриватБанке. В то же время сама банкир уже успела подружиться с командой главы государства и выбиться в лидерство среди кандидатов на роль главы Нацбанка.

Елена Щербакова ЗН

Еще одна кандидатура, которая больше нравится главному кредитору страны – заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован. Его также рассматривает и на премьера.

Ну и вариант, который может стать компромиссным – экс-минситр финансов и действующий секретарь СНБО Александр Данилишин. Его фамилия звучит в обсуждениях, однако далеко не в первую очередь.

И хотя "выборы" нового руководителя Нацбанка уже проходят, закон прописан таким образом, что глава НБУ назначается на период, за который он может "пережить" работу нескольких парламентов и президентов. Так, действующий руководитель Яков Смолий по закону может работать аж до 2025 года. При этом его назначение произошло в прошлом году.

Есть три причины для увольнения: испорчена деловая репутация (например, поймали на коррупции), состояние здоровья и собственное желание. Как сообщают источники OBOZREVATELв НБУ, президент Владимир Зеленский проводил встречи со Смолием без присутствия замов. Сам глава регулятора остался доволен разговорами. Мол, получил гарантии независимой работы.

По закону уволить главу НБУ нельзя. Но с другой стороны, когда президент получит парламентское большинство, он сможет выразить недоверие, переписать закон и продавить своего кандидата в главы Нацбанка. И хотя сейчас собеседники в НБУ практически уверены в том, что законно сменить главу будет сложно, как показала практика, главное – наличие политической воли. Для примера, перед назначением парламентских выборов среди отдельных нардепов и экспертов также бытовало мнение – сделать это законно не получится. Однако в итоге суд занял сторону главы государства и выборы прошли законно.

Кто такая Елена Щербакова

Образование. В 1993-м Щербакова получила диплом по специальности "экономика" в Киевском университете им. Тараса Шевченко.

Карьера. Работать после университета Елена Щербакова пришла в НБУ на одну из низших должностей – экономиста 2 категории. К 2003-м она стала замдиректора департамента валютного контроля и лицензирования.

Затем она перешла в банк "Финансы и Кредит", где проработала два года и снова перешла в Нацбанк на свою старую позицию. Затем стала директором генерального департамента денежно-кредитной политики. С 19 января 2011 года вошла в правление НБУ.

Уже в 2014-м по собственному желанию была уволена. А в 2016-м стала членом Совета Национального банка. Должность она получила в качестве представителя парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада в марте 2018 поддержала предложение на тот момент президента Украины Петра Порошенко освободить Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка и назначить на этот пост Якова Смолия.

В апреле 2017 года Валерия Гонтарева объявила об отставке. Она ушла в неоплачиваемый отпуск в конце лета. 12 апреля появилась информация, что пост руководителя Нацбанка займет либо глава правления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук, либо Смолий.

С 11 мая обязанности главы НБУ исполнял первый зампредседателя регулятора Смолий. Петр Порошенко также предлагал кандидатуру Смолия в качестве нового главы НБУ.

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