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Зеленский выбрал нового главу НБУ? Кто может занять место Смолия

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Президент Владимир Зеленский планирует сменить главу НБУ. Сейчас должность занимает Яков Смолий, в то время как на его место планируют назначить действующего члена совета регулятора Елену Щербакову.

Смолия назначили в 2018-м на семь лет. Но уже сейчас, как сообщают источники OBOZREVATEL, команда президента готовиться заменить регулятора.

Главный претендент – соратница президента

Приближенные к Зеленскому источники OBOZREVATEL утверждают – Смолию уже готовят замену. И ей может стать Елена Щербакова. Она на шесть лет назначена в качестве члена совета Нацбанка. Само назначение проходило с нарушениями – кандидатов от парламента (к которым относится и Щербакова) не обсудили должным образом на заседании парламентского комитета.

В МВФ уже выражали свое недовольство Щербаковой из-за ее связей с "одним из государственных банков". Речь идет о ПриватБанке. В то же время сама банкир уже успела подружиться с командой главы государства и выбиться в лидерство среди кандидатов на роль главы Нацбанка.

Елена Щербакова

Елена Щербакова

ЗН

Еще одна кандидатура, которая больше нравится главному кредитору страны – заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован. Его также рассматривает и на премьера.

Ну и вариант, который может стать компромиссным – экс-минситр финансов и действующий секретарь СНБО Александр Данилишин. Его фамилия звучит в обсуждениях, однако далеко не в первую очередь.

И хотя "выборы" нового руководителя Нацбанка уже проходят, закон прописан таким образом, что глава НБУ назначается на период, за который он может "пережить" работу нескольких парламентов и президентов. Так, действующий руководитель Яков Смолий по закону может работать аж до 2025 года. При этом его назначение произошло в прошлом году.

Есть три причины для увольнения: испорчена деловая репутация (например, поймали на коррупции), состояние здоровья и собственное желание. Как сообщают источники OBOZREVATELв НБУ, президент Владимир Зеленский проводил встречи со Смолием без присутствия замов. Сам глава регулятора остался доволен разговорами. Мол, получил гарантии независимой работы.

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По закону уволить главу НБУ нельзя. Но с другой стороны, когда президент получит парламентское большинство, он сможет выразить недоверие, переписать закон и продавить своего кандидата в главы Нацбанка. И хотя сейчас собеседники в НБУ практически уверены в том, что законно сменить главу будет сложно, как показала практика, главное – наличие политической воли. Для примера, перед назначением парламентских выборов среди отдельных нардепов и экспертов также бытовало мнение – сделать это законно не получится. Однако в итоге суд занял сторону главы государства и выборы прошли законно.

Кто такая Елена Щербакова

Образование. В 1993-м Щербакова получила диплом по специальности "экономика" в Киевском университете им. Тараса Шевченко.

Карьера. Работать после университета Елена Щербакова пришла в НБУ на одну из низших должностей – экономиста 2 категории. К 2003-м она стала замдиректора департамента валютного контроля и лицензирования.

Затем она перешла в банк "Финансы и Кредит", где проработала два года и снова перешла в Нацбанк на свою старую позицию. Затем стала директором генерального департамента денежно-кредитной политики. С 19 января 2011 года вошла в правление НБУ.

Уже в 2014-м по собственному желанию была уволена. А в 2016-м стала членом Совета Национального банка. Должность она получила в качестве представителя парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада в марте 2018 поддержала предложение на тот момент президента Украины Петра Порошенко освободить Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка и назначить на этот пост Якова Смолия.

В апреле 2017 года Валерия Гонтарева объявила об отставке. Она ушла в неоплачиваемый отпуск в конце лета. 12 апреля появилась информация, что пост руководителя Нацбанка займет либо глава правления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук, либо Смолий.

С 11 мая обязанности главы НБУ исполнял первый зампредседателя регулятора Смолий. Петр Порошенко также предлагал кандидатуру Смолия в качестве нового главы НБУ.

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Тема
Национальный банк
Место
Украина
Теги
ПриватБанк НБУ
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