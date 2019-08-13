Зеленский "избавился" от бизнеса: что об этом известно

Президент Украины Владимир Зеленский полностью вышел из принадлежащего ему бизнеса.

Об этом со ссылкой на данные в госреестрах сообщает "Лига. Бизнес". Там сообщают, что управление перешло в руки двух деловых партнеров главы государства весной 2019 года.

"Первому помощнику президента Зеленского и давнему партнеру бизнесмена Зеленского Сергею Шефиру досталось больше всех: Зеленский передал ему свою доля в восьми компаниях. Его старшему брату, шеф-редактору и автору "Студии Квартал-95" Борису Шефиру перешли доли в двух компаниях", – сказано в материале.

Владимир Зеленский остался лишь в одном юридическом лице – общественной организации Молодежный центр "Лига смеха".

Владимир Зеленский передал права на бизнес Гордон

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2019 года стало известно, что кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский избавился от своей доли в российском кинобизнесе. Он передал ее в пользу Андрея Яковлева – автора "Студии Квартал-95".

Бизнес-партнер президента Сергей Шефир, заявил, что вернет Зеленскому его долю в бизнесе.

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