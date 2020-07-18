"Зеленая" металлургия": заводы Пинчука захотели получать электроэнергию бесплатно

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский внес поправку в законопроект №3658 относительно "зеленой" энергетики, которая может на 10 лет освободить металлургические заводы компании Интерпайп (принадлежит Виктору Пинчуку) от оплаты за услуги передачи тока государственной НЭК "Укрэнерго".

Об этом в Facebook написал народный депутат, заместитель председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко, отметив, что принятие этой поправки позволит экономить компании Интерпайп 12-15 миллионов долларов ежегодно.

"Вчера начал анализировать таблицу с тысячей поправок к законопроекту о "зеленом тарифе" и сразу был неприятно удивлен. Такой наглой правки давно не встречал. Предлагается ввести понятие "зеленая металлургия". Просто вдумайтесь в это оксюморон, который продвигает "слуга" Дмитрий Кисилевский" , – написал Кучеренко.

По его словам, нардеп Кисилевский, который в прошлом руководил направлением PR в Интерпайпе хочет освободить сталеплавильный завод Пинчука от уплаты тарифа "Укрэнерго" за передачу электроэнергии на 10 лет.

"Получается с августа все предприятия должны будут платить тариф на передачу в 1,5 раз больше, но одна единственная компания будет иметь привилегии его не платить совсем, еще и до 2030 года. Цена экономии для куратора Кисилевского – 12-15 миллионов долларов ежегодно. И это те средства, которые недополучит государственное "Укрэнерго", – отметил Кучеренко.

При этом он подчеркнул, что такая правка может увеличить и без того высокие прибыли Интерпайпа, для которой 2019 был рекордный – 259 млн. долларов EBITDA (на 100 млн больше, чем в 2018), а также 133 млн. долларов чистый денежный поток, в то время как расходы компании на электроэнергию снизились на 40%.

Также нардеп сообщил, что недавно компания Интерпайп удивила депутатов Комитета энергетики и ЖКХ приглашением к себе на металлургическое предприятие, так как деятельность этого предприятия связана с другим профильным комитетом.

Вместе с тем, Кучеренко добавил, что Виктор Пинчук является противником компромисса правительства и инвесторов в "зеленую" энергетику, и пытается всячески разрушить этот компромисс.

Напомним, голосование во втором чтении законопроект №3658 перенесли с 17 на 21 июля. Проект закона предусматривает снижение "зеленого" тарифа на основе меморандума между правительством Украины и международными инвесторами при посредничестве европейского Энергосообществу.

Ко второму чтению законопроекта было внесено более 1000 поправок, которые планируется рассмотреть на заседании Комитета в понедельник 20 июля.

По мнению инвестора и соучредителя "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, срывают принятие законопроекта, чтобы разорить инвесторов и заставить их отдать свои активы.

Ранее инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд грн.

В начале июля конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в "зеленую" энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый законопроект должен полностью основываться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Как сообщалось, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в "зеленую" энергетику превысили 19 млрд грн.

Facebook Алексея Кучеренко