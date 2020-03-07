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7 марта • обновлено в 11:01
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/ Рынки и компании

ЗАЗ начал выпуск российских автомобилей Lada: цены

4.7т
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Запорожский автозавод (ЗАЗ) начал несерийное производство автомобилей марки Lada.

Об этом 061 заявил пресс-секретарь корпорации Укравто Дмитрий Скляренко. "Процесс аудита качества, и производства как такового, продолжается. Полученный результат (автомобили), что логично, поступают к дилерам. Но, как и ранее, каких-либо финальных договоренностей, которые бы позволили бы сказать о запуске производства, пока нет", – рассказал Скляренко.

ЗАЗ начал выпуск российских автомобилей Lada: цены

При этом издание today сообщили, что ЗАЗ приступил к серийному производству трех моделей Lada: Vesta, Xray и Largus. По данным издания, автомобили уже поступили в продажу.

Кросовер Lada XRay украинской сборки в базовой комплектации с 1.6-сильным бензиновым мотором мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой механикой стоит от 285 480 грн. Топовую версию с бензиновым мотором объемом 1.8 литра (122 л.с.) и 5-ступенчатой механикой оценили в 344 тыс. грн.

Универсал Lada Largus с 1.6-литровым бензиновым мотором мощностью 87 л.с и 5-ступенчатой механической коробкой передач стоит от 307 440 грн.

Седан Lada Vesta с 1.6-литровым бензиновым мотором мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач стоит от 281 820 грн.

OBOZREVATEL ранее сообщал о подержанных китайских подделках BMW и Toyota, которые могут появиться в Украине.

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Тема
Автоновости Украины
Место
Украина
Теги
авто ЗАЗ
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Где бан.деровские активисты? Пора работягам руки поломать, конфисковать отверки и все поставки из России. Все продать и пропить.
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Гервалов Сергей
Гервалов Сергей
Очень хорошо что у нас в Запорожье начали выпускать нормальные машины.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ну, а что? Всё справедливо! Вы воду в Крым, мы вам отверточную сборку российского автопрома с последующим выводом полученной вна Украине прибыли от продаж. В Цэевропе ВАЗ, как оказалось, самое технологичное производство. Кстати, какая там между нами в о й н а по счету?
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3
3
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Лазарев Ярослав, 24, чи 25...
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