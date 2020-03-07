ЗАЗ начал выпуск российских автомобилей Lada: цены

Запорожский автозавод (ЗАЗ) начал несерийное производство автомобилей марки Lada.

Об этом 061 заявил пресс-секретарь корпорации Укравто Дмитрий Скляренко. "Процесс аудита качества, и производства как такового, продолжается. Полученный результат (автомобили), что логично, поступают к дилерам. Но, как и ранее, каких-либо финальных договоренностей, которые бы позволили бы сказать о запуске производства, пока нет", – рассказал Скляренко.

При этом издание today сообщили, что ЗАЗ приступил к серийному производству трех моделей Lada: Vesta, Xray и Largus. По данным издания, автомобили уже поступили в продажу.

Кросовер Lada XRay украинской сборки в базовой комплектации с 1.6-сильным бензиновым мотором мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой механикой стоит от 285 480 грн. Топовую версию с бензиновым мотором объемом 1.8 литра (122 л.с.) и 5-ступенчатой механикой оценили в 344 тыс. грн.

Универсал Lada Largus с 1.6-литровым бензиновым мотором мощностью 87 л.с и 5-ступенчатой механической коробкой передач стоит от 307 440 грн.

Седан Lada Vesta с 1.6-литровым бензиновым мотором мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач стоит от 281 820 грн.

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