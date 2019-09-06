Завысили в два раза? Госпродпотребслужбу заподозрили в нечестном тендере

Госпродпотребслужбу уличили в проведении сомнительных тендеров. Там потратили более 1,7 млн грн на закупку тест-систем, при этом реальная их цена оказалась в два раза ниже.

Речь идет о тестах для выявления болезней животных, которые ведомство приобрело на ProZorro. Об этом сообщает УНН.

"Тендер на закупку набора для выявления антител к бруцеллезу был проведен 21 августа 2019 года. Ожидаемая стоимость закупки составила 1 млн 835 тыс. грн. Участие в тендере приняли три компании — "НПК "Диапроф-Мед", "ВЕТФАКТОР ЛТД" и "Днепропетровская фармацевтическая компания". Последняя стала победителем тендера, предложив за свой товар 1 млн 707 тыс. грн", — сказано в публикации.

Издание отмечает, что рыночная стоимость тест-систем, которые "Днепропетровская фармацевтическая компания", согласно договору, поставит Госпродпотребслужбе, является завышенной.

"Один из участников тендера — "НПК "Диапроф-Мед" — предложил свой товар по 822 тыс. 900 грн, что вдвое дешевле. Впрочем, это предложение, будучи наиболее экономически выгодным, было отклонено по формальным причинам", — отмечается в материале.

На ProZorro нашли сомнительную закупку

Как сообщал OBOZREVATEL, тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4-м энергоблоком ЧАЭС выиграла фирма "Укрбудмонтаж", принадлежащая семье скандальных застройщиков Максима и Мирослава Микитасей.

Авиакомпания "Роза ветров", входящая в структуру бизнеса миллиардера Игоря Коломойского, выиграла тендер на перевозку высших должностных лиц Украины, в том числе президента.

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