Херсонский завод обеспечили госзаказами после звонка Зеленского в Минобороны

Херсонский государственный завод "Паллада" в сентябре подпишет контракт с Минобороны на изготовление трех причалов.

Заказам посодействовал президент Владимир Зеленский. Как сообщается на сайте ОП, во время визита украинского главы гендиректор предприятия Валерий Маломан пожаловался, что хоть завод и государственный (входит в ГК "Укроборонпром"), у него практически нет госзаказов.

Завод, по словам Маломана, вынужден самостоятельно искать покупателей своей продукции.

Зеленский по телефону обговорил вопрос обеспечения завода государственными заказами с заместителем министра обороны Александром Миронюком.

Как отметили в Офисе президента, руководство "Паллады" должно подготовить все необходимые документы для оформления госзаказов до конца августа.

Президент сказал, что власть поддерживает решения, которые могут обеспечить работой людей.

Еще одной проблемой предприятия, на которую указал генеральный директор, является нехватка квалифицированных кадров.

"Мы знаем об этой проблеме и готовим программу улучшения профессионально-технического образования", – ответил Зеленский.

Известно, что завод "Паллада" специализируется на строительстве доков грузоподъемностью от 400 до 30 000 тонн.

Завод "Паллада". ОП

Как писал OBOZREVATEL, в Херсоне рабочие 19 августа, накануне приезда в город президента Украины Владимира Зеленского, среди ночи клали асфальт.