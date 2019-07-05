"Зато Крымваш!" В России рабочие ГАЗа спели для США жалостливую песню о санкциях

Рабочие ПАО "Автодизель" (входит в "Группу ГАЗ") спели песню в стиле рэп, в которой они пожаловались на американские санкции против России.

В клипе снялись сотрудники ярославского "Автодизеля". Они поют о том, что у них есть семьи, кредиты, и им нельзя остаться без работы. "Кто же? Кто услышит нас? Save GAZ, save GAZ. Сохрани рабочий класс! Save GAZ, save GAZ", — говорится в припеве.

В клипе также есть субтитры на английском языке. Автор идеи и главный исполнитель Илья Бондаренко надеется, что в США услышат их композицию и снимут санкции с "простых людей".

ГАЗ просит США

OBOZREVATEL предлагает полный текст песни:

Я ходил на работу, движки собирал.

Было, в принципе, клево. И вдруг я узнал,

Что откуда не ждал привалила беда,

В виде санкций каких-то там из-за бугра.

У меня же есть дети, молодая жена.

Я плачу ипотеку, мне зарплата нужна.

Нас таких сотни тысяч. И что же потом?

После санкций окажемся мы за бортом.

Мы движению служим, без нас никуда.

Оживляем машины, трактора, поезда.

Нас таких сотни тысяч. И что же потом?

Потеряет опору родной автопром.

Кто же, кто услышит нас!

Save GAZ, Save GAZ!

Сохрани рабочий класс!

Save GAZ, Save GAZ!

30 лет отработал на родной автопром.

Тут друзья и коллеги. Завод - второй дом.

Тут отец мой трудился, и трудится сын.

Я по жизни шагаю с заводом моим.

Мой завод - это песня про послушный металл.

Мой завод - ты легендой давно уже стал.

Все мои идеалы в твоих чертежах.

А теперь за тебя - только страх, только страх.

Я студент, я учусь, мне работать потом.

И я выбрал задачу - развивать автопром.

Для меня эти санкции - тоже беда.

Все, чему научили - пойдет в никуда.

Наши знания - сила. И мы за прогресс.

Только все попадает под импортный пресс.

Нас таких сотни тысяч. И что же потом?

Потеряет опору родной автопром.

Кто же, кто услышит нас!

Save GAZ, Save GAZ!

Сохрани рабочий класс!

Save GAZ, Save GAZ!

В сети уже высмеяли просящих, напомнив, что теперь взамен работы у них есть аннексированный Крым и оккупированный Донбасс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин заявил, что не будет просить США отменить санкции против РФ.

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