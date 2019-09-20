Защитят от контрафакта и "пиратов": монобольшинство в Раде приняло важный для потребителей закон

Верховная Рада приняла законопроект №1230, который призван защитить покупателей от подделок. Он определяет такие понятия, как "контрафакт" и "пиратские товары".

Документ на заседании в пятницу, 20 сентября, поддержали 255 народных депутатов. Эти изменения будут внесены в Таможенный кодекс.

Согласно законопроекту, контрафактными товарами являются:

товары, на которых содержится обозначение, которое является тождественным или сходным с настоящим товарным знаком;

товары, изготовленные с нарушением права интеллектуальной собственности на географическое обозначение;

любые упаковочные материалы (в том числе упаковки, этикетки, наклейки, брошюры, инструкции по эксплуатации, гарантии и тому подобное), если они изготовлены с нарушением права интеллектуальной собственности на торговую марку или географическое указание.

Также законодатели дали определение, что такое пиратские товары.

"Это товары, в которых использованы объекты авторского права и/или смежных прав или объекты права интеллектуальной собственности на промышленный образец и которые представляют собой или содержащих копии, сделанные без согласия правообладателя авторского права и смежных прав или права интеллектуальной собственности на промышленный образец или лица, уполномоченного таким правообладателем в стране производства", – говорится в законопроекте.

Также в законпроекте прописано, в каких случаях можно уничтожать поддельные товары. При этом указано, что возмещать затраты, связанные с хранением и уничтожением подделок, должен их правообладатель.

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство в Верховной Раде Украины всего за несколько дней работы приняло целый ряд кардинальных нововведений. Физлиц-предпринимателей (ФЛП) обяжут устанавливать оборудование для учета операций, грузовые автомобили начнут взвешивать автоматически, а депутатов – прослушивать без разрешения.

Верховная Рада в четверг, 29 августа, на первом заседании новой сессии одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

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