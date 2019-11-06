Зарплаты в Украине: Милованов пообещал резкий рост через три года

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства спрогнозировали, что средняя зарплата в Украине в 2022 году вырастет до 16047 гривен.

Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в Facebook. По его словам, в макроэкономическом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в следующие годы:

12497 гривен в 2020 году;

14187 гривен в 2021 году;

16047 гривен в 2022 году.

"Для сравнения, средняя зарплата в сентябре 2019 года составляла 10687 грн", – отметил Милованов.

Милованов рассказал о росте зарплат в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, размер средней зарплаты в Украине в 2020 году может подняться до $540, а в 2021-м – до $620.

В Украине зарплаты всем госслужащим будут платить на банковские карточки, а не наличкой. Это поможет каждый год экономить 60 млн грн.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство уже подготовило законопроект и постановление об отмене обязательности трудовых книжек.

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