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6 ноября • обновлено в 12:00
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Зарплаты в Украине: Милованов пообещал резкий рост через три года

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В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства спрогнозировали, что средняя зарплата в Украине в 2022 году вырастет до 16047 гривен.

Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в Facebook. По его словам, в макроэкономическом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в следующие годы:

  • 12497 гривен в 2020 году;

  • 14187 гривен в 2021 году;

  • 16047 гривен в 2022 году.

"Для сравнения, средняя зарплата в сентябре 2019 года составляла 10687 грн", – отметил Милованов.

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Милованов рассказал о росте зарплат в Украине

Милованов рассказал о росте зарплат в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, размер средней зарплаты в Украине в 2020 году может подняться до $540, а в 2021-м – до $620.

В Украине зарплаты всем госслужащим будут платить на банковские карточки, а не наличкой. Это поможет каждый год экономить 60 млн грн.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство уже подготовило законопроект и постановление об отмене обязательности трудовых книжек.

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Темы
Зарплаты в Украине Повышение зарплат и пенсий
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Тег
зарплата
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Николаев Олег
Николаев Олег
Самое время переслушать на Ютюбе ролик Яценюка "Что такое евроинтеграция?"
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2
0
фил филипыч
фил филипыч
как классно обещать с исполнением обещаний после своей срока каденции)
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Теперь запануете.Толпа нищих россиян кинулась на крупные стройки Окраины месить бетон.
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