Зарплаты в "Нафтогазе" повысят в два раза, а добычу провалят: Кабмин принял финплан предприятия
Кабинет министров под конец года утвердил финансовый план "Нафтогаза" на 2020-й. В документе предусмотрели повышение зарплат в два раза и снижение собственной добычи голубого топлива.
Соответствующее решение приняли 23 декабря на заседании правительства, которое транслировали на официальном сайте ведомства. Свои замечания озвучил министр финансов Сергей Марченко. По его словам, несмотря на убыток в 18,7 млрд грн по итогам 9 месяцев, в документе предусмотрели чистую прибыль в размере 11,5 млрд.
Кроме того, в документе предусмотрели добычу газа в размере около 13,3 млрд кубов (вместо 20,1 млрд, как планировали ранее), не учли замечания и нарушения, которые выявили во время аудита.
"Предусмотрено повышение заработных плат в два раза. На 56% членам правления и на 85% сотрудникам...", – добавил Марченко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Чистый консолидированный убыток НАК "Нафтогаз Украины" за январь-сентябрь 2020 года составил 17 млрд грн. В то же время председателю правления компании Андрею Коболеву начислили 229 млн грн премии.
В 2018 году глава "Нафтогаза" заработал 286,5 млн грн. Из них 261 млн грн – премия за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
Еще почти 700 млн грн топ-менеджеры "Нафтогаза" должны получить по итогам всего процесса против российской компании.
Позже СМИ рассказали, что аудит "Нафтогаза" обнаружил, что из-за финансовых нарушений в компании бюджет недополучил 75 млрд грн. В "Нафтогазе" подтвердили, что получили от Госаудитслужбы акт ревизии и предоставили свои возражения.