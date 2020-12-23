Зарплаты в "Нафтогазе" повысят в два раза, а добычу провалят: Кабмин принял финплан предприятия

Кабинет министров под конец года утвердил финансовый план "Нафтогаза" на 2020-й. В документе предусмотрели повышение зарплат в два раза и снижение собственной добычи голубого топлива.

Соответствующее решение приняли 23 декабря на заседании правительства, которое транслировали на официальном сайте ведомства. Свои замечания озвучил министр финансов Сергей Марченко. По его словам, несмотря на убыток в 18,7 млрд грн по итогам 9 месяцев, в документе предусмотрели чистую прибыль в размере 11,5 млрд.

Кроме того, в документе предусмотрели добычу газа в размере около 13,3 млрд кубов (вместо 20,1 млрд, как планировали ранее), не учли замечания и нарушения, которые выявили во время аудита.

"Предусмотрено повышение заработных плат в два раза. На 56% членам правления и на 85% сотрудникам...", – добавил Марченко.

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