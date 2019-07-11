Зарплаты в долларах и валюта на почте: чего ждать украинцам от новых правил

В Украине 2019 год стал революционным с точки зрения валютного регулирования.

Большинство своих же правил Национальный банк либо ослабил, либо вовсе отменил. Новшества коснулись всех – и бизнес, и простых украинцев.

OBOZREVATEL разобрался, как новые валютные правила повлияют на жизнь украинцев.

Кто сможет зарабатывать в долларах

Гривня остается главным платежным средством в Украине. Даже после отмены всех ограничений, платить в валюте могут только моряки, дипломаты, консулы и другие сотрудники иностранных государств. Украинцы же смогут использовать доллары в следующих случаях:

платить иностранцам (инвесторам и поставщикам);

переводить валюту;

рассчитываться за страхование жизни;

покупать государственные ценные бумаги.

Однако, хоть платить сотрудникам можно только в гривнях, согласно решению Верховного суда, заработные платы можно закреплять в валюте, а выплачивать в гривнях. То есть сотрудник имеет полное право потребовать, чтобы его заработную плату "привязали" к курсу доллара и пересчитывали вместе с ростом и снижением стоимости валюты.

Правда, в таком решении есть как плюсы, так и минусы. Если зарплата привязана к доллару, это дает возможность с меньшими рисками обслуживать валютные кредиты (а по ним меньше ставки), покупать авто и квартиры, стоимость которых также зависит от гривни. Но когда курс будет уменьшаться, будет снижаться и зарплата.

Курс доллара в Украине

Еще одно важное новшество, которое коснулось простых украинцев – с февраля доллары можно покупать онлайн. Сейчас такую возможность предоставляет большинство украинских банков. Причем, чтобы открыть валютную карту, не всегда нужно обращаться непосредственно в отделение. Так, достаточно всего лишь уже иметь открытый счет в финансовом учреждении и можно открыть валютную интернет-карту. Сам "пластик" не выдадут, но на этом счету можно будет откладывать средства в валюте. И если снимать с такой карты деньги – конвертация произойдет автоматически по актуальному курсу.

Как изменилось валютное регулирование:

бизнес без ограничений может выводить дивиденды за границу;

украинцы могут покупать валюту онлайн и в почтовых отделениях;

украинцы могут получать зарплаты в гривне, но привязывать их к доллару;

бизнесу не нужно резервировать средства в гривне для покупки валюты;

счета за границей можно использовать без разрешения НБУ;

отменили лицензии на валютные операции;

отменили декларацию валютных ценностей.

Последнее ослабление произошло 10 июля. Тогда бизнесу с иностранным капиталом сняли лимит на перечисление дивидендов за границу или на счета иностранцев в Украине в размере 12 млн евро.

"Очередное валютном послабление не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности. В первом полугодии бизнес перечислил за границу дивиденды на сумму $12,7 млрд, из которых $10,7 млрд – за счет купленной валюты. Такие объемы перечисления и покупки валюты является на 20% и 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", – заявили в НБУ.

При этом в ГФС в таких новшествах видят определенные риски. Как рассказал экс-замглавы ведомства Евгений Бамбизов, каждый пятый доллар от внешней торговли либо не возвращается в Украину, либо приходит с задержками. "Задолженность от этой деятельности накапливалась долгие годы и сейчас ее суммы впечатляют: задолженность нерезидентов перед украинскими субъектами внешнеэкономической деятельности равен $4,2 млрд по экспортным операциям и $2,4 млрд – по импортным", – отмечает Бамбизов.

Доллары можно будет купить на почте

Использовать монеты и купюры с изображением аннексированного Россией Крыма в Украине запретили. "Банкноты и монеты Центрального банка Российской Федерации с картами, символами, зданиями, расположенными на оккупированных Российской Федерацией административно-территориальных единицах Украины", – говорится в постановлении НБУ. Речь идет, в том числе, о купюре номиналом в 100 рублей.

Еще одно важное новшество – продавать валюту разрешили не только банкам и обменникам, но и почтовым отделениям. Они также смогут устанавливать свой курс валют и конкурировать с финансовыми учреждениями.

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В будущем нововведения должны позволить украинцам свободно распоряжаться валютой. С другой стороны, свободный валютный рынок должен дать шанс иностранному бизнесу свободно инвестировать деньги в Украину, не остерегаясь запретов на вывод полученной прибыли. Однако, само регулирование создавало правило, которые гарантировали пополнение валютой. Теперь же постепенно предпринимателям развязывают руки и от их ответственности будет зависеть, насколько успешно пройдет валютная реформа в Украине.

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