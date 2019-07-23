Зарплата в 80 тысяч: как работают таксисты в Киеве

В Украине президент зарабатывает примерно в 3-4 раза меньше, чем киевский таксист.

Последние, несмотря на высокие заработки, почти полностью находятся в тени. Закон прописан так, что ни особые требования, ни проверки водителям не грозят. Достаточно отправить сканы документов – и ты уже водитель одного из популярных сервисов.

OBOZREVATEL пообщался с одним из киевских таксистов и выяснил, сколько зарабатывают и как работают киевские “бомбилы".

О заработках

Я сам себе начальник. Хочу – работаю сутки, хочу – пару часов. Вообще смена – 10-12 часов. Но никто не заставляет. Еще зависит от того, какой службой пользоваться. Бывают удачные дни, а бывает такое, что за весь день 15 заказов. Когда "коротышей" (заказы на короткое расстояние) много, то заработок маленький.

У Uber самая большая комиссия, но он дает бонусы. К примеру, сделаешь 60 заказов – получишь 800 гривен бонуса.

Такси в Киеве Pixabay

Вчера таксовал 13 часов. Получил 2336 грн. Это очень плохой день. Ни о чем. Бывает и 3,5 тыс. грн за день. А иногда и больше. У меня Hyundai на газу. Заправляюсь в день минимум на 750-800 грн. Вот вчера, грубо говоря, заработал 1,5 тыс. грн. Когда повезет, в пиковое время работа, а тариф вообще бывает в пик и в 3 раза выше, могу, грубо говоря, иметь 2,8-3 тыс. грн.

В сумме за месяц я уже без бензина 50 тыс. грн могу легко заработать. И это чтобы с двумя выходными. Ребята рассказывают, что и 80 тыс. зарабатывают. Но тут тоже мозги нужны. Кто-то и больше 30 тыс. не может заработать. Еще от машины зависит.

Но вообще реальный заработок меньше будет. Машина изнашивается. Вот вчера накатал 367 км. Грубо говоря, нужно 25% отнимать на ароматизацию. То есть из 50 тыс. нужно 12,5 тыс. отложить и остальные 37,5 тыс. тратить. Я так не делаю.

Если арендовать автомобиль или работать на машине компании, то можно рассчитывать на треть от кассы и придется уже по графику работать.

О клиентах

Люди разные. За два года научился чувствовать. По тому, как человек садится, закрывает дверь, осматривается, понимаю – завязывать разговор или не стоит. Могу точно сказать, что все водители не любят "корытышей". Не всегда видно, на какой вызов ты приезжаешь. Бывает такое: приехал, а кому-то просто лень 20 минут пройтись. Едим. Конфликтных ситуаций не было.

Такси в Украине

Слышал много, что убегают и не платят, что разливают и блюют. У меня такого не бывает. Иногда даже хочется, чтобы неадекват попался. Но нет: снова просто пассажир. Женщины чаще, кстати, проблемные попадаются. Но все равно со всеми можно общий язык найти. Плохое очень быстро забывается.

Один случай помню до сих пор. Было это года полтора назад. Забирал девушку с ребенком из больницы. Не знаю, что там и как, но ребенок – девочка – не ходила. И вот она в больнице первые шаги сделала. На вид ей уже года два-три. И девушка эта плакала, всех обзванивала. Вспоминаю, и до сих пор мурашки.

О полиции

Утром иногда останавливают. Полиция сразу видит, кто бомбит. Иногда просто спрашивают "ну что, удается заработать?", а иногда по делу – что-то нарушил, не видно номеров и т. п. Кстати, когда с пассажиром, отпускают и отделываешься замечанием, а когда сам, то могут мучить подольше.

Вообще думаю, что полиция должна жестче работать. Камеры пусть разместят везде и по номерам находят, штрафуют. А как паркуются? Это же отдельная жесть. А "евробляхи"? Товарищ рассказывал, что вцепились с таким как-то на дороге, а он выходит и говорит, мол, "я щас отъеду, потом е**у тебя в зад, и спокойно свалю". А действительно, сколько таких аварий было с "евробляхами"? А как их искать? Есть же закон, все должны выполнять.

О таксометрах и такси на один цвет

Таксометр у меня фактически и так есть. Работаю с приложением и там программа высчитывает километрах, потраченное время, загруженность дорог, спрос. Это такой себе более сложный таксометр. Думаю, что сейчас уже все работают по такой системе. Ситуация, когда ты мог назвать любую сумму и поторговаться – в каком-то диком прошлом. Может, в небольших городах так и работают, но только потому, что спрос маленький и конкуренции нет.

Я против того, чтобы все такси были "желтыми". Это вообще убьет идею новых приложений. Ты сейчас можешь ехать домой, если у тебя с документами все хорошо, и ты предварительно зарегистрировался, можешь по дороге подвести кого-нибудь, кто едет с тобой в одном направлении. И уже стоимость бензина себе компенсируешь.

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Или у некоторых две работы. На основной проблемы, небольшая зарплата или просто нужно подзаработать – работай себе. Все легально: числишься в этом сервисе, с которым работаешь, они платят за тебя что-то и государству, ты получаешь свою часть заработанных средств. А если сказать водителю: да, ты можешь по дороге на работу и с работы кого-то подвозить, но тебе нужно перекрасить машину в желтый цвет. Кто на это согласится?

Цвет в основном нужен, чтобы отличить легальное такси от нелегального. А вы, когда с помощью приложения заказываете машину, и так знаете ее номера, цвет и что этот автомобиль работает с сервисом. Но вообще, конечно, налоги надо платить. Согласен. Но тут главное, чтобы всех заставили платить, а не отдельных.

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