"Зарплата у Коболева должна быть высокой": Фукс отблагодарил "Нафтогаз" за удачную сделку?

Российский олигарх Павел Фукс, который замешен в целом ряде коррупционных скандалов в Украине, выступил против снижения зарплаты главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева в два раза. При этом, всего несколько недель назад с помощью НАКа и Фонда гарантирования вкладов связанная с Фуксом компания по дешевке заполучила долг "Укргаздобычи".

Павел Фукс выступил в защиту Андрея Коболева на своем официальном канале в Telegram. В своем блоге он возмутился: главе "Нафтогаза" не только снизили зарплату, но и вписали в контракт обязательство выполнять план по наращиванию объемов добычи голубого топлива и сохранения транзита.

"Да, Коболев продолжит возглавлять компанию. Но кроме понижения зарплаты, в его контракте прописаны еще два важных пункта – сохранение транзита и повышение внутренней добычи газа. Отчетность ежемесячно и ежеквартально с угрозой увольнения", – написал Фукс

К слову, именно при содействии "Нафтогаза" Павел Фукс получил возможность выкупить на торгах долг ее дочерней компании "Укргаздобыча". НАК фактически "уступил" победу в аукционе в пользу связанной с Фуксом компании. Причем в торгах приняли участие сразу две фирмы олигарха – "Фингрупп Фактор" и "Веста". В результате долг при стартовой цене в 229,3 млн грн (сумма кредита с процентами – 216 млн) продали всего за 110,1 млн грн. И теперь компания Фукса может через суд взыскать сумму с УГД.

Учредителем "Фингрупп Фактор" является Василий Астион. Он раньше был помощником партнера Павла Фукса нардепа Виталия Хомутынника. А сейчас входит во фракцию "Відродження" в Днепропетровском облсовете. До недавнего времени Хомутынник и Астион были партнерами по агробизнесу в Dnipro Agro Group, но около года назад на бумаге они разделили сферы влияния. Астион с помощью похожей схемы также купил для Павла Фукса и Виталия Хомутынника право взыскать долги, выданные под залог ТРЦ "Республика".

В то же время одним из учредителей компании "Веста" является Андрей Волков. Он представлял интересы “Австро-Венгерской лизинговой компании” при подписании мирового соглашения с "Киевским метрополитеном". В результате этой сделки, как уже неоднократно писал OBOZREVATEL, компания Фукса получит с каждой поездки в подземке около 2 грн, а долг коммунального предприятия по необъяснимой причине увеличили на 2 млрд грн.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман согласился подписать контракт с Коболевым только при условии снижения его зарплаты в два раза (ранее было около двух миллионов гривен в месяц) и четких критериев оценки работы с постоянными отчетами.

Фукс уже известен как одиозный олигарх, которого связывают с коррупционными схемами и огромными потерями для бюджета Украины. Теперь же, видимо, Павел Фукс пытается проявить себя в роли "выдающегося экономиста" и "государственника", определяя, какие зарплаты должны получать менеджеры государственной компании.

Отметим, После ряда резонансных публикаций в нашем издании Фукс начал давить на OBOZREVATEL и развернул черную дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского.

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!