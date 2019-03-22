"Зарплата у Коболева должна быть высокой": Фукс отблагодарил "Нафтогаз" за удачную сделку?

Российский олигарх Павел Фукс, который замешен в целом ряде коррупционных скандалов в Украине, выступил против снижения зарплаты главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева в два раза. При этом, всего несколько недель назад с помощью НАКа и Фонда гарантирования вкладов связанная с Фуксом компания по дешевке заполучила долг "Укргаздобычи".
Павел Фукс выступил в защиту Андрея Коболева на своем официальном канале в Telegram. В своем блоге он возмутился: главе "Нафтогаза" не только снизили зарплату, но и вписали в контракт обязательство выполнять план по наращиванию объемов добычи голубого топлива и сохранения транзита.
"Да, Коболев продолжит возглавлять компанию. Но кроме понижения зарплаты, в его контракте прописаны еще два важных пункта – сохранение транзита и повышение внутренней добычи газа. Отчетность ежемесячно и ежеквартально с угрозой увольнения", – написал Фукс
К слову, именно при содействии "Нафтогаза" Павел Фукс получил возможность выкупить на торгах долг ее дочерней компании "Укргаздобыча". НАК фактически "уступил" победу в аукционе в пользу связанной с Фуксом компании. Причем в торгах приняли участие сразу две фирмы олигарха – "Фингрупп Фактор" и "Веста". В результате долг при стартовой цене в 229,3 млн грн (сумма кредита с процентами – 216 млн) продали всего за 110,1 млн грн. И теперь компания Фукса может через суд взыскать сумму с УГД.
Учредителем "Фингрупп Фактор" является Василий Астион. Он раньше был помощником партнера Павла Фукса нардепа Виталия Хомутынника. А сейчас входит во фракцию "Відродження" в Днепропетровском облсовете. До недавнего времени Хомутынник и Астион были партнерами по агробизнесу в Dnipro Agro Group, но около года назад на бумаге они разделили сферы влияния. Астион с помощью похожей схемы также купил для Павла Фукса и Виталия Хомутынника право взыскать долги, выданные под залог ТРЦ "Республика".
В то же время одним из учредителей компании "Веста" является Андрей Волков. Он представлял интересы “Австро-Венгерской лизинговой компании” при подписании мирового соглашения с "Киевским метрополитеном". В результате этой сделки, как уже неоднократно писал OBOZREVATEL, компания Фукса получит с каждой поездки в подземке около 2 грн, а долг коммунального предприятия по необъяснимой причине увеличили на 2 млрд грн.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман согласился подписать контракт с Коболевым только при условии снижения его зарплаты в два раза (ранее было около двух миллионов гривен в месяц) и четких критериев оценки работы с постоянными отчетами.
Фукс уже известен как одиозный олигарх, которого связывают с коррупционными схемами и огромными потерями для бюджета Украины. Теперь же, видимо, Павел Фукс пытается проявить себя в роли "выдающегося экономиста" и "государственника", определяя, какие зарплаты должны получать менеджеры государственной компании.
Отметим, После ряда резонансных публикаций в нашем издании Фукс начал давить на OBOZREVATEL и развернул черную дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского.
ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:
В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.
Государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе российско-украинскому олигарху. В результате Украина потеряла сотни миллиардов гривен.
Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из Украины.
Подозревается в связи с криминальным авторитетом, который является одним из организаторов убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Фукс попал под спецрасследование советника ФБР Роберта Мюллера. По данным американца, некоторые из украинцев, которые были на инаугурации президента США Дональда Трампа, пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами России.
Пытался въехать в Мексику по украинскому паспорту на основании визы США, которая была вклеена в его российский паспорт.
Фукс, который перебрался в Украину, может осуществлять свои махинации на ее территории под покровительством Кремля. Об этом идет речь в расследовании Al Jazeera.
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