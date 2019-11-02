Зарплата Авакова снизилась в три раза: сколько получает глава МВД

Первая зарплата главы МВД Арсена Авакова в новом правительстве за сентябрь составила 34 тыс. гривен. Это в три раза меньше, чем он получил в августе, работая в предыдущем Кабмине.

Зарплаты заместителей министра составили от 14,7 тыс. до 89,7 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 68 тыс. гривен. Об этом сообщили в МВД, передают "Українські новини".

Аваков, согласно документу, в сентябре 2019 года получил 33 939 грн, из них:

должностной оклад: 15 238 грн;

надбавка за выслугу лет: 5028 грн;

надбавка за работу с секретными документами: 3047 грн;

надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн: 3047 грн;

командировочные – 6876 грн;

индексация зарплаты: 691 грн.

Материальную помощь министру в сентябре не платили. После удержания налогов Авакову заплатили 27 313 грн.

Зарплата первого заместителя министра Сергея Ярового составила 83 911 гривен, заместителей Татьяны Ковальчук – 89 655 гривен, Вадима Трояна – 14 661 гривен, Сергея Гончарова – 89 655 гривен, госсекретаря Алексея Тахтая – 68 062 гривны.

"При этом зарплата Авакова за август составила 107 тыс. гривен, его заместителей - от 73,3 тыс. до 89,6 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 109 тыс. гривен", – отмечается в публикации.

Зарплата Авакова и его замов "Українські новини"

Зарплата Авакова и его замов "Українські новини"

Зарплата Авакова и его замов "Українські новини"

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший глава Национальной полиции Сергей Князев работает советником министра внутренних дел Арсена Авакова бесплатно.

Президент Украины Владимир Зеленский получает заработную плату в размере 28 тысяч гривен в месяц до вычета налогов.

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