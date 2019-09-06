Главная Новости
8 сентября • обновлено в 11:42
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Пустил деньги на стену с Мексикой: Трамп неожиданно подыграл России

2.9т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп направил $771 млн, предназначенных для борьбы с Россией, на строительство стены с Мексикой.

Об этом в Twitter написал американский сенатор Чак Шумер, сообщает "Громадське". Изначально это деньги предназначались для программы "Европейская оборонная инициатива".

"Сокращение поддержки наших надежных европейских союзников против российской агрессии для ускорения тщеславного политического проекта Трампа — за который, по его обещаниями, должна была заплатить Мексика — это недопустимо, неправильно и ослабляет нашу национальную безопасность", — написал политик.

Новости
ЕС принял решение по санкциям: как наказали Россию

По его мнению, такие действия Трампа вместе с "вялым предоставлением помощи Украине" помогают президенту России Владимиру Путину. Он пообещал, что Конгресс не поддержит президента, который "узурпирует наше эксклюзивное право распоряжения бюджетом".

Трамп помог Путину

Трамп помог Путину

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Дипломатические и экономические санкции против России и ряда российских чиновников и политиков были введены вскоре после аннексии Крыма.

  • США и ЕС создали свои санкционные списки российских лиц, причастных к аннексии Крыма. Зарубежные активы этих персон были заморожены, а их право на въезд в Америку и Европу ликвидировано.

  • С тех пор новые санкции против России вводились США и ЕС регулярно — после начала войны на Донбассе, после катастрофы малайзийского "Боинга777" рейса МН17. Позднее к ним присоединились как страны "Большой семерки", так и страны-партнеры Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, а также НАТО.

  • Санкции ЕС против России включали в себя, среди прочего, запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу в Россию военных товаров и товаров двойного назначения.

  • Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза (Coreper) согласовал 4 сентября решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Персоны
Дональд Трамп Владимир Путин
Место
Украина
Тег
санкции
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
8
10
Смешно
2
Интересно
4
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Опять зрада рагулям,свынота надеялась шо в таком деле как вредить России их не обойдут парой серебрянников.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Шапиро Женька, А что там есть пункт"два серебрянника рагулям на вредительство России""?Я не думаю,что бы америгосы вам за это еще бабосы будут давать,вы и по собственной инициативе из шаровар выпрыгиваете.Я не имею в виду 250 лямов пидтримки ""обороноздатности свынарни".А санкции очень полезны для России,с этим я согласен,они заставляют шевелиться по всем направлениям,и не надеяться ,ну нет у нас,купим у буржуинов.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Бабаев Бабай:"Опять зрада " Это не зрада, а скверное образование в России: в США расходы утверждает Конгресс, а не Президент. Кроме того, как Вы знаете, санкции лишь укрепляют экономику России, так что теперь она станет ещё крепче.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Питон Каа
Питон Каа
Это не Трамп подыграл России, а Мексика, которая постоянно засылает в США своих нелегальных мигрантов, на которых США вынуждены тратить часть бюджетных денег, вместо того, чтобы дать их Украине. Да еще наглые мексиканцы отказались финансировать строительство "стены Трампа" и тогда пришлось еще взять немного из тех денег, которые предназначены для пакостей в Европе против России. Вот ведь гады какие.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Чак ШУМЕР :-D
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel