Пустил деньги на стену с Мексикой: Трамп неожиданно подыграл России

Президент США Дональд Трамп направил $771 млн, предназначенных для борьбы с Россией, на строительство стены с Мексикой.

Об этом в Twitter написал американский сенатор Чак Шумер, сообщает "Громадське". Изначально это деньги предназначались для программы "Европейская оборонная инициатива".

"Сокращение поддержки наших надежных европейских союзников против российской агрессии для ускорения тщеславного политического проекта Трампа — за который, по его обещаниями, должна была заплатить Мексика — это недопустимо, неправильно и ослабляет нашу национальную безопасность", — написал политик.

По его мнению, такие действия Трампа вместе с "вялым предоставлением помощи Украине" помогают президенту России Владимиру Путину. Он пообещал, что Конгресс не поддержит президента, который "узурпирует наше эксклюзивное право распоряжения бюджетом".

President @realDonaldTrump is, yet again, putting Vladimir Putin before the security of the American people and our allies. pic.twitter.com/cvXumFmaRA — Chuck Schumer (@SenSchumer) September 5, 2019

Трамп помог Путину

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Дипломатические и экономические санкции против России и ряда российских чиновников и политиков были введены вскоре после аннексии Крыма.

США и ЕС создали свои санкционные списки российских лиц, причастных к аннексии Крыма. Зарубежные активы этих персон были заморожены, а их право на въезд в Америку и Европу ликвидировано.

С тех пор новые санкции против России вводились США и ЕС регулярно — после начала войны на Донбассе, после катастрофы малайзийского "Боинга777" рейса МН17. Позднее к ним присоединились как страны "Большой семерки", так и страны-партнеры Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, а также НАТО.

Санкции ЕС против России включали в себя, среди прочего, запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу в Россию военных товаров и товаров двойного назначения.

Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза (Coreper) согласовал 4 сентября решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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