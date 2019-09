Пустил деньги на стену с Мексикой: Трамп неожиданно подыграл России

Президент США Дональд Трамп направил $771 млн, предназначенных для борьбы с Россией, на строительство стены с Мексикой.

Об этом в Twitter написал американский сенатор Чак Шумер, сообщает "Громадське". Изначально это деньги предназначались для программы "Европейская оборонная инициатива".

"Сокращение поддержки наших надежных европейских союзников против российской агрессии для ускорения тщеславного политического проекта Трампа — за который, по его обещаниями, должна была заплатить Мексика — это недопустимо, неправильно и ослабляет нашу национальную безопасность", — написал политик.

По его мнению, такие действия Трампа вместе с "вялым предоставлением помощи Украине" помогают президенту России Владимиру Путину. Он пообещал, что Конгресс не поддержит президента, который "узурпирует наше эксклюзивное право распоряжения бюджетом".

President @realDonaldTrump is, yet again, putting Vladimir Putin before the security of the American people and our allies. pic.twitter.com/cvXumFmaRA