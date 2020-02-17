В Украине задумали ликвидировать ГАСИ: у Гончарука сказали, когда это будет

Вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль заявил, что Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) в нынешнем виде должна быть ликвидирована.

По его мнению, ГАСИ стимулирует коррупцию в строительной отрасли, передает "Интерфакс-Украина". "Сейчас ГАСИ – это клещ на здоровом теле строительного рынка, который заражает его коррупцией и является основным генератором этой коррупции. Поэтому конечно ГАСИ должна быть ликвидирована в ее нынешнем виде, мы готовим реформу", – сказал Шмыгаль.

ГАСИ в Украине

По словам вице-премьера, ГАСИ будет реформирована уже в ближайшее время.

"Сложности заключаются в том, что за десять лет законодательство и подзаконные акты по этому вопросу настолько узлами переплетены, что необходимо провести довольно большую юридическую подготовку и работу. Мы четко понимаем, чего мы хотим – прозрачную систему, так как в Германии, Австрии, Польше. Поэтому мы довольно быстрыми темпами готовим изменения, и в ближайшее время вы увидите первые шаги", – отметил чиновник.

Шмыгаль подчеркнул, что Кабмин примет быстрые и эффективные меры для борьбы с коррупцией в строительном бизнесе.

Реформируют до конца 2020 года

В целом реформу в строительной отрасли в Украине планируют завершить до конца 2020 года.

"Строительная отрасль будет реформирована до конца этого года. Это будет связано со многими факторами: с фактором страхования, с фактором сертификации специалистов, с переходом на европейские стандарты проектирования, технические нормы и параметры. Это все требует достаточно больших усилий. Мы знаем, что делать, и делаем это. У нас есть масса союзников и экспертов в этой реформе", – сказал Шмыгаль.

Вице-премьер заявил, что правительство сейчас строит такую систему, которая не даст "даже мысли здоровым застройщикам, архитекторам, подрядчикам входить в незаконные схемы".

На уточняющий вопрос, означает ли это, что с 2021 года в Украине не будет новых незаконных строек, Шмыгаль подчеркнул, что "мы работаем и делаем все для того, чтобы их не было".

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине января 2020 года премьер Алексей Гончарук сказал, что Кабмин собирается побороть коррупцию в строительной отрасли. Если будет нужно, для этого ликвидируют ГАСИ.

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