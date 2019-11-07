Заработал почти миллион: Зеленский объяснил, откуда получил доход

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход около 900 тыс. гривен, который получил от сдачи в аренду недвижимости.

Информация об этом появилась в свежем обновлении доходов главы государства на сайте НАПК в среду, 6 ноября. Там указано, что доход размером 902 454 грн был получен 28 октября 2019 года от иностранных граждан Сирана Сонга и Хинуи Лина.

Декларация Зеленского НАПК

Как сообщал OBOZREVATEL, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд дело в отношении экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк за 4 месяца работы на этой должности заработал 305 тыс. гривен.

Нацагентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротокол в отношении министра финансов Оксаны Маркаровой. Ее подозревают в декларировании недостоверных сведений.

Иностранные банки массово закрыли счета членов команды президента Украины Владимира Зеленского и "95 квартала". Об этом сказал помощник президента Сергей Шефир.

Новоизбранный нардеп от партии "Слуга народа" Александр Дубинский назвал себя гривневым миллионером, но отказался подавать декларацию о доходах в 2019 году.

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