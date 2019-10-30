Заработал на госслужбе? СБУ у чиновника нашла огромную сумму налички

СБУ во время получения взятки в $30 тыс. задержало руководителя одного из подразделений Фонда госимущества. Во время обысков у него нашлось налички еще на $500 тыс.

Речь идет о должностном лице Регионального отделения ФГИ по Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Об этом в среду, 30 октября, сообщили в пресс-службе ведомства. Руководитель одного из отделов требовал $30 тыс. за разрешение на законное распаевание земельных участков госпредприятия, чтобы их могли приватизировать работники.

"Бонусом" за эту сумму было переподписание контракта на продление пребывания директора комбината в должности. Оперативники спецслужбы задержали чиновника на одной из улиц Харькова во время получения всей суммы взятки. Во время обысков у чиновника, который всю жизнь проработал в госорганах, изъяли более полумиллиона долларов и ценные золотые изделия", – сообщили в СБУ.

Чиновнику сообщили о подозрении по статье "Злоупотребление влиянием" и назначили круглосуточный домашний арест.

Чиновника ФГИ задержали за взятку СБУ

Чиновника ФГИ задержали за взятку СБУ

Чиновника ФГИ задержали за взятку СБУ

Чиновника ФГИ задержали за взятку СБУ

Чиновника ФГИ задержали за взятку СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 29 октября, в Киеве задержали главного специалиста Национального банка Украины при попытке завладеть 50 тысячами долларов, которые он требовал у предпринимателя за лицензию на обмен валюты.

ГБР задержало подполковника Лисичанского пограничного отряда Госпогранслужбы, который зарабатывал на питании пограничников.

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