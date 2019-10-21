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21 октября • обновлено в 11:09
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Зарабатывают миллионы: "слуги народа" провалили борьбу со схемами при оценке квартир

1.1т Читать материал на украинском

Бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская обвинила "Слугу народа" в сохранении схемы на оценке стоимости квартир, на которой фирмы-прокладки ежедневно зарабатывают 1 млн гривен.

Об этом экс-чиновница написала в Facebook, рассказав о голосовании в Раде в пятницу, 19 октября. "За последнюю неделю прошли два знаковых события, свидетельствующие о достижении договоренности между отцом площадочной схемы, которым по информации из СМИ является Антон Яценко, и "новыми лицами" президентской партии", – заявила Загребельская.

По ее словам, на заседании Налогового комитета Верховной рады в пятницу за законопроект №2047 о ликвидации монополии при Фонде госимущества, за отмену схемы проголосовало лишь семь народных депутатов: руководитель комитета Даниил Гетманцев, первый заместитель руководителя комитета Ярослав Железняк, Александр Сова, Александр Ковальчук, Галина Васильченко, Марьян Заблоцкий, Алексей Устенко.

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"Среди самых преданных защитников "яценковских площадок" оказались Александр Дубинский, Нина Южанина, Александр Качура, Алексей Ковалев, Игорь Палица. В итоге, по решению большинства схема с площадками остается и последние продолжают зарабатывать. Возможно повысят вновь цену на свои услуги, потому что круг выгодоприобретателей после вчерашнего заседания могло стать шире", – сообщила Загребельская.

Вторым знаковым моментом в этом ряду, по словам бывшей госуполномоченной АМКУ, стало то, что в самом Фонде госимущества не борются с существованием фирмы-прилипалы.

"Фонд государственного имущества Украины также продолжает отчаянно защищать картель площадок прокладок. Громкие заявления нового руководителя Фонда Дмитрия Шевченко о необходимости скорейшей отмены схемы не соответствуют действиям самого Фонда. Неосвобожденные со времен прошлой власти заместитель руководителя ФГИУ Е. Асташев отказал в разрешении на осуществление деятельности новой площадке "Проперти Апи", не имеет связей с Яценко и не платит чиновникам откаты. Основание для отказа: картель площадок не предоставил "Проперти" письменное согласие на его вход на рынок. Что понятно, потому что владелец новой площадки Виталий Семенченко не раз публично заявлял о том, что стоимость его услуг будет ниже в несколько раз за картель, а значит миллион в день уже зарабатывать не получится", – заявила Загребельская.

Из случившегося она сделала два вывода:

  • депутаты "Слуги народа" решили не отменять схему;

  • сформированый президентом и большинством "Слуги народа" в парламенте правительство назначило такое руководство ФГИУ, которое решило не допускать на рынок конкурентов картеля.

Зарабатывают миллионы: "слуги народа" провалили борьбу со схемами при оценке квартир

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине собираются поменять правила оценки недвижимости при ее продаже. Идея законопроекта – сделать процесс дешевле, исключив платежи ненужным фирмам-"прокладкам".

В сентябре 2019 года глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предложил законопроект, который сделает невозможным взыскание "выдуманных платежей" во время оформления сделок с недвижимостью.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Нина Южанина Даниил Гетманцев Александр Дубинский Игорь Палица Дмитрий Шевченко
Место
Украина
Теги
Фонд государственного имущества Украины квартира
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