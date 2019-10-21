Зарабатывают миллионы: "слуги народа" провалили борьбу со схемами при оценке квартир

Бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская обвинила "Слугу народа" в сохранении схемы на оценке стоимости квартир, на которой фирмы-прокладки ежедневно зарабатывают 1 млн гривен.

Об этом экс-чиновница написала в Facebook, рассказав о голосовании в Раде в пятницу, 19 октября. "За последнюю неделю прошли два знаковых события, свидетельствующие о достижении договоренности между отцом площадочной схемы, которым по информации из СМИ является Антон Яценко, и "новыми лицами" президентской партии", – заявила Загребельская.

По ее словам, на заседании Налогового комитета Верховной рады в пятницу за законопроект №2047 о ликвидации монополии при Фонде госимущества, за отмену схемы проголосовало лишь семь народных депутатов: руководитель комитета Даниил Гетманцев, первый заместитель руководителя комитета Ярослав Железняк, Александр Сова, Александр Ковальчук, Галина Васильченко, Марьян Заблоцкий, Алексей Устенко.

"Среди самых преданных защитников "яценковских площадок" оказались Александр Дубинский, Нина Южанина, Александр Качура, Алексей Ковалев, Игорь Палица. В итоге, по решению большинства схема с площадками остается и последние продолжают зарабатывать. Возможно повысят вновь цену на свои услуги, потому что круг выгодоприобретателей после вчерашнего заседания могло стать шире", – сообщила Загребельская.

Вторым знаковым моментом в этом ряду, по словам бывшей госуполномоченной АМКУ, стало то, что в самом Фонде госимущества не борются с существованием фирмы-прилипалы.

"Фонд государственного имущества Украины также продолжает отчаянно защищать картель площадок прокладок. Громкие заявления нового руководителя Фонда Дмитрия Шевченко о необходимости скорейшей отмены схемы не соответствуют действиям самого Фонда. Неосвобожденные со времен прошлой власти заместитель руководителя ФГИУ Е. Асташев отказал в разрешении на осуществление деятельности новой площадке "Проперти Апи", не имеет связей с Яценко и не платит чиновникам откаты. Основание для отказа: картель площадок не предоставил "Проперти" письменное согласие на его вход на рынок. Что понятно, потому что владелец новой площадки Виталий Семенченко не раз публично заявлял о том, что стоимость его услуг будет ниже в несколько раз за картель, а значит миллион в день уже зарабатывать не получится", – заявила Загребельская.

Из случившегося она сделала два вывода:

депутаты "Слуги народа" решили не отменять схему;

сформированый президентом и большинством "Слуги народа" в парламенте правительство назначило такое руководство ФГИУ, которое решило не допускать на рынок конкурентов картеля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине собираются поменять правила оценки недвижимости при ее продаже. Идея законопроекта – сделать процесс дешевле, исключив платежи ненужным фирмам-"прокладкам".

В сентябре 2019 года глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предложил законопроект, который сделает невозможным взыскание "выдуманных платежей" во время оформления сделок с недвижимостью.

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