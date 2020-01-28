Зарабатывает в 290 раз больше почтальона: Смелянский назвал зарплату в "Укрпочте"

Средний оклад сотрудников "Укрпочты" – почтальонов, водителей, операторов, сортировщиков – 6400 гривен.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянський, передает "Укрінформ". По его словам, за последнее время зарплата у его подчиненных выросла почти в два раза.

"Средний доход работников на сегодня составляет 6400 грн. Когда я пришел на эту должность три года назад, он составлял 3400 грн. То есть, практически в два раза мы увеличили средний доход работников. Минимальная зарплата в стране 4723 гривен. "Укрпочта" – государственная компания и строго придерживается законодательства", – заявил Смелянский.

Зарплаты в "Укрпочте"

Он отметил, что названная им сумма – это деньги, которые в декабре 2019 года в среднем по стране получал производственный персонал (почтальоны, операторы, водители, сортировщики) – без учета менеджмента, администрации.

Напомним, согласно финансовому плану "Укрпочты", гендиректор должен получать 1,86 млн грн в месяц вместе с премиями. Таким образом, в декабре 2019 года зарплата Смелянского была в 290 раз больше, чем у среднего сотрудника компании.

Финансовый план "Укрпочты"

Как сообщал OBOZREVATEL, первый секретарь Национального союза журналистов Лина Кущ сообщила, что Смелянский будет зарабатывать в 2020 году почти 1,9 млн гривен в месяц.

Отметим, что в 2018 году зарплата Смелянского составляла почти 572 тыс. грн ежемесячно, в 2019-м – около 1,4 млн грн.

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