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20 сентября • обновлено в 19:54
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Запуск рынка земли в Украине: названы два сценария

1.2т Читать материал на украинском

В Украине возможны два сценария запуска рынка земли сельскохозяйственного назначения. Один из них отстаивает Офис президента Владимира Зеленского, второй – крупные арендаторы земли.

Особенности обоих сценариев раскрыл в эфире ObozTV эксперт по земельным вопросам Роман Головин.

"Есть две возможные модели по продаже земли. Я бы одну назвал офисно-президентской, а вторая модель – олигополистическая", – отметил он.

По словам эксперта, в Офисе президента хотят, "чтобы это было моментально, чтобы за полгода-год земля получила новых владельцев".

"Самое главное – дать право владельцу земли разорвать договор аренды. Понятно, что ты не сильно захочешь покупать землю, если она в аренде у кого-то... Зачем покупать, если не сможешь ей владеть и пользоваться", – пояснил он.

Головин отметил, что президентская модель в перспективе допускает скупку украинской земли иностранным капиталом: "Президент хочет аккуратно подводить к этой теме... Землей кто может владеть? Украинцы и украинские компании. Но основателями украинских компаний могут быть иностранцы".

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Вторая модель, по его словам – это "ленд-лорды, агроолигархи, арендаторы, фермеры".

"Они хотят иметь первичное право выкупа... Иностранцев будут не допускать, и фактически остается та ситуация, которая существует сейчас при моратории. Только уже нет черных и серых схем, а есть легальные схемы", – отметил эксперт.

Головин объяснил, что в такой ситуации арендаторы смогут задешево выкупать у землевладельцев их участки, не спеша и ожидая подходящего момента.

"Я арендатор, взял у вас на 10 лет землю. У меня с вами договор, который предусматривает, что в случае, если вы хотите продать землю, я ее у вас выкуплю. Скажите, к вам придет кто-то другой покупать, чтобы через 10 лет зайти и пользоваться этой землей? Лучшие условия могу вам дать только я, и этих условий не будет. Было 800 долларов, я скажу – я завтра приду, будет 700, а через неделю 600", – подчеркнул он.

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"На сегодняшний день уже сотни тысяч гектаров земли или под эмфитевзисом, или 49 лет аренды. Также действуют схемы наследования… Арендаторы фактически треть-половину земли уже купили, пользуясь тем, что у человека есть проблемы. Эта земля куплена на крови, болезнях, на том, что у людей нет работы, зарплаты", – заявил Головин.

Эксперт спрогнозировал, что при открытии рынка земли "будет определенная конкуренция между президентом и так называемыми аграриями – арендаторами".

Запуск рынка земли в Украине: названы два сценария

slovoidilo.ua

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Мораторий на продажу земли Рынок земли в Украине
Персона
Роман Головин
Место
Украина
Теги
мораторий на землю рынок земли
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