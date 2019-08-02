Запрет "ВКонтакте": у Зеленского высказались об отмене блокировки

В команде президента Украины Владимира Зеленского заявили, что не собираются снимать блокировку с российских соцсетей.

Об этом советник главы государства, новоизбранный народный депутат Никита Потураев сказал в комментарии "Радио Свобода".

"Есть просто враждебные медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага. Мы просто не должны глупостей делать, а защищать наше информационное пространство", - сказал Потураев.

Российские соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля в Украине часть украинских провайдеров открыли доступ к запрещенным сайтам, в том числе, "ВКонтакте", "Одноклассникам", "Русской весне". Провайдеры объяснили это сбоем и настройками сети у пользователей.

Позже известный украинский журналист Роман Реведжук сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский готовится отменить запрет на российские социальные сети в нашей стране. По его информации, сейчас готовится отмена решения СНБО о запрете в Украине российских социальных сетей.

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