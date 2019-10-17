Запрет проверок на два года: Зеленский подписал важный для ФЛП указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором потребовал от Кабмина разработать закон о двухлетнем моратории на проверку ФЛП. Также он подписал законы об РРО и кешбеке.

Об этом говорится в указе №761/2019 "О неотложных мерах по обеспечению благоприятных условий для деятельности физических лиц – предпринимателей", который в четверг, 17 октября опубликован на сайте главы государства.

"Предпринимательский" совет и мораторий

Согласно обнародованному документу, Кабмин должен обеспечить создание Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства с привлечением к его работе представителей общественных организаций, представляющих интересы малого бизнеса.

В двухнедельный срок с участием Совета должны быть разработаны и внесены на рассмотрение парламента законопроекты, направленные на либерализацию условий и критериев отнесения ФЛП к первой группе упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, в частности путем установления большего размера предельного объема их дохода в течение календарного года, предоставление им права использовать труд наемных лиц, а также расширение перечня видов деятельности, которые могут осуществлять такие субъекты хозяйствования.

Также должен быть подготовлен законопроект о введении двухлетнего моратория на проведение проверок ФЛП (кроме осуществляющих высокорентабельные виды деятельности с существенными рисками уклонения от налогообложения) по соблюдению ими порядка применения регистраторов расчетных операций и смягчения ответственности этих лиц за нарушение ими порядка представления в контролирующие органы отчетности, связанной с применением РРО.

Кроме того должны быть приняты необходимые меры для обеспечения прозрачных и необременительных процедур регистрации расчетных операций при реализации товаров и услуг через Интернет и проведения разъяснения о порядке применения таких процедур. С 1 января 2020 г. должна быть обеспечена возможность тестирования налогоплательщиками при осуществлении расчетных операций бесплатного программного решения для использования такими плательщиками программных РРО.

Подписал законы об РРО и кэшбек

Также Зеленский подписал законы "О внесении изменений в закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", которые парламент принял 20 сентября 2019г.

"Они направлены на защиту легального бизнеса от недобросовестной конкуренции, вывод из теневого оборота доли наличных расчетов, "серого" товара, улучшение эффективности налогового администрирования и государственного контроля над расчетными операциями. Реализация положений документов будет способствовать повышению общего уровня налоговой культуры и защиты потребителей за счет поэтапного расширения фискализации расчетных операций и внедрения инновационных технологических решений в виде программных регистраторов расчетных операций как альтернативы классическим РРО", – говорится в сообщении.

Так, функцию программного РРО сможет выполнять любое устройство (компьютер, планшет, смартфон), на который установлено соответствующее программное обеспечение. При этом Государственная налоговая служба Украины должна обеспечить программным решением для использования субъектом хозяйствования программного РРО бесплатно, а регистрация программного РРО будет осуществляться через электронный кабинет.

Чтобы стимулировать потребителей получать чеки, законами предлагается ввести с 1 октября 2020 г. так называемый механизм кэшбек, предусматривающий возможность осуществления компенсации покупателю (потребителю) 100% стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) за счет части штрафных санкций за нарушение требований по РРО, применяемых по его жалобе.

Кроме того, с 1 января 2021 повышается с 1,5млн грн до 2,5млн грн максимальный порог годового дохода физического лица - предпринимателя на упрощенной системе налогообложения, который может относиться ко II группе плательщиков единого налога.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой введения моратория на проведение проверок физических лиц-предпринимателей, кроме категории "рисковых", сроком на 2 года.

3 октября стало известно, что в налоговом комитете Верховной Рады предлагают запретить физлицам-предпринимателям (ФЛП) оказывать услуги. Вести бизнес они смогут только занимаясь торговлей или производством.

На следующий день глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что его скандальное заявление об идее запретить ФЛП оказывать услуги, было неправильно понято.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал Кабмин в борьбе с уклонением от налогов с помощью физлиц-предпринимателей (ФЛП).

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