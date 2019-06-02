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/Рынки и компании

Запрет на поставки бензина из России: чем ответит Украина

2.1тЧитать материал на украинском

Украина в ответ на введение Россией ограничений на поставки нефтепродуктов должна принять меры по вытеснению российского топлива со своего рынка.

Об этом заявил в эфире ObozTV директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. По его словам, есть два способа диверсификации рынка, чтобы слезть с российской "нефтяной иглы".

"Первый способ – наращивание переработки нефти на наших заводах. Например, самый мощный завод "Укртатнафта" в Кременчуге загружен даже не на 30% в последние годы. Там есть потенциал для увеличения производства", – сказал Куюн.

"Второй способ – это импорт по морю. У нас есть порты, а на море есть нелимитированное количество нефтепродуктов. Они несколько дороже, чем из России и Беларуси, но это не критично. Мы говорим об 1-1,5 грн за литр", – отметил он.

По оценкам эксперта, доля отечественных нефтепродуктов на украинском рынке составляет около 15%.

"Перспектива увеличения добычи нефти достаточно ограничена. Это может быть 25% за 5-6 лет, но радикально нарастить добычу невозможно. Поэтому нам нужны комплексные меры. Например, использование природного газа метана в качестве моторного топлива... Надо принимать несколько мер, чтобы получить желаемый результат", – пояснил он.

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Куюн также объяснил, что ждет Украину с 1 июня, когда российские компании начнут ввозить нефть и нефтепродукты только по специальным разрешениям.

"Сейчас ожидания нормальные. Поставщики говорят, что разрешения на поставку есть... С 1 июня не будет никаких сюрпризов. Пока что на рынке очень большие запасы всех марок топлива, сжиженного газа, дизтоплива. Поэтому я думаю, что не стоит паниковать, сегодня-завтра будет все известно и уже точно можно будет говорить, как будет развиваться ситуация", – заключил эксперт.

Запрет на поставки бензина из России: чем ответит Украина

atr.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия объявила о запрете на экспорт в Украину с 1 июня нефти и нефтепродуктов. Таким образом РФ отреагировала на расширение Кабинетом министров Украины списка российских товаров, в отношении которых действует запрет на импорт.

После этого российские компании "Роснефть" и "Лукойл" запросили у правительства РФ специальные разрешения на ввоз нефтепродуктов в Украину.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVБензин в Украине
Персона
Сергей Куюн
Место
Украина
Теги
нефтьбензинсанкции
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Чем ответит? Шаровары обдристает от ярости и гимну спивать будет.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Вы уже реверсеый газ, "дешевле", покупаете. Теперь ещё и бензин будете. Тупая нация
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Не пойму я вас хохлов, что вам не жилось то спокойно, что вы все делитесь, неужели мы лучше вас жили ,или вы хуже???...мы вам лучшие заводы, города и фабрики построили, лучшие заказы на них разместили, на Севере каждый второй руководитель с украинской фамилией ,города ,метро ,улицы в честь вас называли, какие замечательные артисты и сериалы снимали вместе и за всё это вы нас отблагодарили- москаляку на гіляку! ???? ....низкий вам поклон.....
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