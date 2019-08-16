Занизили в 15 раз: АРМА попала в скандал с продажей земли

В ГБР расследуют дело о том, как антикоррупционеры из АРМА продали 27 гектар земли Национальной академии аграрных наук по цене в 15 раз ниже рыночной.

Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщают "Наші гроші". В публикации сказано, что речь идет о земле под Одессой.

В 2012-2018 годах участки общей площадью 26,89 га незаконно вывели из собственности одного из институтов Нацакадемии аграрных наук и перешли в собственность ряда физлиц, а те передали их нескольким компаниям.

"Участкам присвоили адрес массив "Радужный", с. Лиманка (ранее – Мизикевича), поселок Таирово Овидиопольского района Одесской области. И изменили целевое назначение – с "сельського хозяйства" на "размещение торгово-развлекательного центра с гостевой парковкой", – сказано в материале.

Земля, которую продали за копейки facebook.com / Андрей Павлишин

1 марта 2019 года на эти участки был наложен арест, а в апреле их в качестве вещдоков передали в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В дальнейшем АРМА, игнорируя арест, землю продала через систему аукционов "СЕТАМ".

"Участок 13,66 га – за 4,45 млн грн, 11,94 га – за 3,85 млн грн, и 1,29 га – 470 тыс грн. Как указывают в ГБР, стоимость продажи участков является существенно заниженной", – говорится в публикации.

На ситуацию обратил внимание адвокат Андрей Павлишин. По его подсчетам, землю продали как минимум в 15 раз дешевле рыночной стоимости.

"27 гектаров земли, с целевым назначением для строительства ТРЦ продали за $350 тысяч долларов. Эта земля сегодня стоит минимум $5 млн, а то и все $10 млн Объект очень ликвидный, а рыночная стоимость земли в этом районе, по самым скромным оценкам – $2000 за сотку, с учетом массивности участков. То есть, лот продали минимум в 15 раз дешевле рынка", – написал Павлишин.

Адвокат указывает на интересную деталь – чтобы аукцион прошел быстрее, участки выставили на него как "быстропортящийся продукт".

Он обратил внимание, что сделку даже не пытались как-то скрыть.

"Такой лютой наглости небыло даже при Януковиче. А топорность работы поражает. 3 лота, все выставлены с нарушением сроков подготовки к торгам, на все три заявилось 2 одинаковых участника, регистрация в торгах с разницей в 5 минут, торговались одинаково и в одно и то же время, один победитель во всех лотах – ООО "Пелучо". Единственный учредитель и директор – молодая девушка с винницкой пропиской", – добавил Павлишин.

После приобретения земли фирма "Пелучо" добилась, чтобы с участков сняли арест. Но 26 июля с подачи прокурора суд арест вернул, сказано в публикации.

Рядом с землей - жилой микрорайон facebook.com / Андрей Павлишин

Как сообщал OBOZREVATEL, Соломенский райсуд Киева возобновил уголовное производство о незаконной выдаче премий бывшим директором НАПК Натальей Корчак. В суд поступила жалоба, что 16 апреля НАБУ закрыло уголовное производство в отношении Корчак в связи с отсутствием в ее действиях состава уголовного преступления.

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