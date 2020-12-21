Замминистра энергетики Буславец подала в отставку. Документ

Первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Ольга Буславец 21 декабря подала в отставку.

Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в Facebook. В нем она просит уволить ее с должности с 22 декабря (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

При этом Буславец уточнила, что сейчас не будет комментировать свое решение и рассказывать о своих дальнейших планах. Пояснить причины отставки она пообещала позднее.

"Прошу уволить меня с должности первого заместителя министра энергетики с 22 декабря", – сказано в заявлении.

Заявление Ольги Буславец об отставке. Фото с ее страницы в Facebook

Тем временем бывший народный депутат Сергей Лещенко в Telegram уточнил, что Юрий Витренко подал декларацию о назначении заместителем министра энергетики.

"Это предполагает следующим шагом его назначение исполняющим обязанности министра", – считает он.

Facebook Ольги Буславец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юрий Витренко во время работы топ-менеджером "Нафтогаза" зарабатывал 4,4 млн грн в месяц.

Напомним, что 17 декабря в Верховной Раде не хватило 40 голосов для назначения Витренко вице-премьер-министром – министром энергетики. Ранее профильный комитет отклонил его кандидатуру.

Позднее он заявил, что будет продолжать борьбу за место в правительстве.