Замминистра энергетики Буславец подала в отставку. Документ
Первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Ольга Буславец 21 декабря подала в отставку.
Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в Facebook. В нем она просит уволить ее с должности с 22 декабря (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).
При этом Буславец уточнила, что сейчас не будет комментировать свое решение и рассказывать о своих дальнейших планах. Пояснить причины отставки она пообещала позднее.
"Прошу уволить меня с должности первого заместителя министра энергетики с 22 декабря", – сказано в заявлении.
Тем временем бывший народный депутат Сергей Лещенко в Telegram уточнил, что Юрий Витренко подал декларацию о назначении заместителем министра энергетики.
"Это предполагает следующим шагом его назначение исполняющим обязанности министра", – считает он.
Как сообщал OBOZREVATEL, Юрий Витренко во время работы топ-менеджером "Нафтогаза" зарабатывал 4,4 млн грн в месяц.
Напомним, что 17 декабря в Верховной Раде не хватило 40 голосов для назначения Витренко вице-премьер-министром – министром энергетики. Ранее профильный комитет отклонил его кандидатуру.
Позднее он заявил, что будет продолжать борьбу за место в правительстве.