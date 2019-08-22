Замешены Байден и Злочевский: что известно о нардепе Кабаченко

В Верховную Раду по спискам одной из партии прошел менеджер Burisma Владимир Кабаченко. Будущий нардеп работал на компанию беглого министра охраны природы времен Януковича Николая Злочевского. В этой же компании в наблюдательный совет входил сын будущего кандидата в президенты США Хантер Байден.

Как сообщает телеграмм-канал Shadow Anonymous, таким образом, американский политик получит своего представителя в парламенте. Стоит отметить, что компания Burisma тесно связана с семьей Байдена.

Как удалось выяснить OBOZREVATEL, Владимир Кабаченко работал в Burisma менеджером по проектам в области геотермальной энергетики. Он представлял интересы компании Злочевского-Байдена на круглых столах, которые проводили в Верховной Раде с предпринимателями (о чем сохранились упоминания на сайте Рады).

Кроме того, компания сына экс-вице-президента США Джо Байдена Хантера Rosemont Seneca Partners регулярно получала на свои счета деньги от газодобывающей компании Burisma.

Ранее журналист-расследователь Джон Соломон заявил, что Джо Байден потребовал уволить генпрокурора Виктора Шокина именно из-за его расследования относительно компании Burisma, с которой связан младший Байден.

Злочевский

После жесткого заявления американского политика украинской власти действительно пришлось уволить Шокина. Однако, как пишет Соломон, украинские чиновники рассказали ему, что этим случаем шантаж Байдена не ограничился. И экс-вице-президент США продолжал свое давление на украинский политикум в течение нескольких месяцев, в период с конца 2015 по начало 2016 года.

Официальным поводом для увольнения Шокина стал якобы недостаточный уровень борьбы с коррупцией в стране. На самом деле это произошло из-за широкомасштабной коррупционной проверки газовой фирмы Burisma Holdings, подконтрольной Байдену-младшему.

Действительно ли новый нардеп будет представлять интересы американского политика, у которого есть свои бизнес-интересы в Украине, или же он прошел как независимый кандидат– покажет время. К слову, Кабаченко прошел по списку партии "Батькивщина" (у него 23-е, предпоследнее проходное место).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что компанией Burisma владел министр охраны природы Януковича Николай Злочевский. Он отвечал за выдачу разрешений на добычу нефти и газа. После событий 2014 года Генпрокуратура начала расследовать возможные уголовные нарушения Злочевского, в том числе компании Burisma.

В августе 2017 года прокурор Дмитрий Сус заявлял, что сразу после наложения ГПУ ареста на Burisma, подконтрольную Злочевскому, генпрокурору Луценко позвонили "сверху" с требованием прекратить ведение этого дела.

В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!