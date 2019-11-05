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5 ноября • обновлено в 17:40
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Закроют схему Яценко? В Раде предложили новый законопроект о продаже квартир

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Налоговый комитет Верховной Рады поддержал новый вариант законопроекта №2047, который убирает фирмы, наживающиеся на оценке квартир при их продаже.

Теперь хозяева недвижимости в случае продажи смогут проводить оценку с помощью автоматизированных сервисов самостоятельно. А коррупционные площадки, зарабатывающие на посредничестве 1 млн грн ежедневно, будут оставлены не у дел. Об этом сказано в выводе комитета, который опубликован на странице законопроекта на сайте Рады.

"Благодаря этой системе любое лицо сможет получить справку об автоматической оценку объекта недвижимого имущества и на ее основании заключить соглашение по объекту недвижимости. В случае несогласия со стоимостью объекта недвижимого имущества, определенной модулем автоматически, лицо имеет право обратиться к оценщику и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе (как это на сегодня)", – сказано в выводе комитета от 31 октября.

OBOZREVATEL сообщал, что за схемой с ненужными платежами фирмам-прокладкам стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (входил во фракцию, аффилированную с мультимиллиардером Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Игоря Коломойского).

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Согласно новому варианту законопроекта, с 1 января 2020 года частные электронные площадки (они были главным предметом споров) будут изъяты из процедуры регистрации и проверки регистрации данных об оценке. Их отключат от Единой базы данных отчетов об оценке, а частные оценщики и нотариусы получат к этой базе прямой доступ.

Депутаты налогового комитета поддержали законопроект и решили внести его на голосование в Верховную Раду, чтобы там принимать за основу. С докладом об этом документе в Раде выступит глава комитета Даниил Гетманцев.

Рада уберет коррупцию при продаже недвижимости

Рада уберет коррупцию при продаже недвижимости

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • На заседании Налогового комитета Верховной Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуры оценки стоимости жилья.

  • Нардеп Александр Дубинский заявил, что Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет проверить народных депутатов от "Слуги народа" на детекторе лжи, которые являются членами финансового комитета Рады.

  • Скандал разгорелся из-за возможного подкупа народных депутатов. Большинство из “подозреваемых” являются членами налогового комитета и не голосовали за законопроект №2047, который имел цель ликвидировать коррупционные схемы при оформлении сделок с недвижимостью.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Даниил Гетманцев
Место
Украина
Теги
недвижимость Рынок недвижимости
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