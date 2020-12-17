Законопроект о "инвестнянях" – лоббистский, он не даст ничего экономике Украины, – Южанина

Законопроект о так называемых "инвестиционных нянях" направлен не на привлечение реальных инвестиций, а на создание преференций для отдельных олигархов.

Об этом после принятия документа №3760 написала на своей странице в Facebook народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина. Она отметила, что проект закона изначально был направлен не на реальное привлечение инвестиций в Украину и создание новых рабочих мест, а "в поддержку отдельных налогоплательщиков – очевидно, бенефициаров деятельности власти".

Южанина отметила, что теперь строительство объектов инфраструктуры для отдельных инвесторов будет осуществляться полностью за счет бюджетных средств.

"Для таких плательщиков будут установлены индивидуальные льготные ставки налогов или их освободят от уплаты определенных налогов, что противоречит ключевому принципу налогового законодательства – нейтральности налогообложения", – подчеркнула Южанина.

"А сам инвестиционный проект можно будет реализовать в любом регионе Украины, даже в центре столицы, что никак не соответствует провозглашенным намерениям действующей власти по поддержке депрессивных территорий. При этом поддержка будет оказываться не только в перерабатывающей промышленности, где больше всего создается добавленная стоимость, но и в добывающей промышленности", – написала нардеп.

Она также отметила, что закон не стимулирует создание рабочих мест с конкурентной зарплатой.

"Она лишь на 15% должна превышать размер средней заработной платы в соответствующей сфере в соответствующем регионе. Я предлагала обязать инвестора установить уровень зарплаты, который будет не менее 2-х размеров минимальной заработной платы, ведь получается так, что инвесторам будет предоставлены значительные налоговые льготы, а на оплате труда людей позволят экономить", – отметила Южанина.

Авторы законопроекта, как подчеркнула парламентарий, решили уменьшить и количество рабочих мест.

"В редакции президента было не менее 150 новых рабочих мест ежегодно, в окончательной версии законопроекта – не менее 80 новых рабочих мест в течение всего срока реализации проекта (то есть за 5 лет)", – отметила народный депутат.

Южанина добавила, что на словах власть борется с оффшорами, а на деле наоборот – всячески заботится об их существовании.

"Проект предусматривает, что заявителями могут быть юридические лица, до 50% уставного капитала которых принадлежит другим лицам, которые зарегистрированы в странах с оффшорным статусом. То есть до 50% освобожденных от налогообложения в Украине доходов инвестора будут выведены в оффшорные зоны", – предостерегла Южанина .

Представительница "Европейской солидарности" сделала вывод, что принятый закон – лоббистский, он не даст ничего экономике Украины.

"В результате налоговые льготы получат горно-обогатительные комбинаты железных, марганцевых и титановых руд, а все частные логистические и таможенные склады, почтовая и курьерская деятельность, курорты в стране, в частности в Буковеле, дополнительно к налоговым льготам получат государственную поддержку в виде построения инфраструктуры за счет бюджетных средств. Все фамилии таких "инвесторов" известны в целом. Что ж, для них эпоха бедности точно закончилась, чего, к сожалению, нельзя сказать об остальных гражданах", – резюмировала Южанина.

Нина Южанина / Facebook