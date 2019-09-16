Законопроект №1210: условия развития промышленности или право на благо для избранных?

В сети подметили, что новая украинская власть, в ускоренном темпе продвигая через Верховную Раду законопроекты, подвергает целую отрасль экономики опасности национального масштаба.

Об этом написала политолог Наталия Белоус. По ее словам, одна из таких опасностей – законопроект №1210, который угрожает ростом цен в металлургической отрасли.

"Родной город президента может пострадать от действий высокопоставленных земляков. Владимир Зеленский, через свою партию, начал маховик изменений и набирая скорость, пытается держать высокий темп принятия законов. Похоже, что этот темп вызван жаждой побить все рекорды по количеству, при этом часто пренебрегая качеством. В быстрый законодательный процесс бросаются законопроекты, которые не имеют надлежащего изучения, а их целесообразность никак не доказана", – считает Белоус.

По ее словам, за вывеской "реформа" могут скрываться изменения, которые выгодны только одному лицу и вредят всей стране. Например, законопроект №1210, касающийся изменений в Налоговый кодекс в части усиления налогового давления на металлургическую отрасль. Именно в Кривом Роге, преимущественно, расположены предприятия, занимающиеся добычей железной руды, которые пострадают от нововведений. Важно, что новые регуляторные правила ничем не обоснованы и не несут государству никакой пользы, а наоборот - это путь к ликвидации горно-обогатительных комбинатов. А это, пишет Белоус, – 10 тысяч уволенных работников, миллиардные недополученные налоги и кризис всей отрасли.

Законопроект №1210

Белоус считает, что мотив таких законодательных изменений – попытка олигархов давить на конкурентов, используя государственный аппарат.

"Если данный законопроект будет принят, мы станем свидетелями становления моноолигархата", – предупреждает об угрозе Белоус.

Эксперт пишет. что при этом остается не совсем понятной позиция самого президента.

"Он говорил, что не будет никаких преференций никому, и всем обеспечит равные правила бизнеса, да и вообще анонсировал борьбу с олигархатом. Но по факту, видим попытку укрепить и монополизировать олигархат в лице отдельных представителей. Президентская фракция не понимает, что их используют, или некоторые из представителей новой власти сознательно делает все, чтобы лоббировать интересы олигархов", – считает политолог.

Она также указывает на то, что изначально новая власть анонсировала, что не будет давить на бизнес, но в реальности это не так.

"Примером служит история с одним из крупнейших металлургических комбинатов страны "ArcelorMittal - Кривой Рог", где летом проводились Службой безопасности Украины обыски. Сначала компанию подозревали в чрезмерных экологических выбросах в атмосферу, но проверка не выявила фактов нарушения. Однако, Государственная фискальная служба насчитала компании 9 млрд грн. налоговых претензий. В апреле этого года акционеры компании решили не получать дивиденды, а отдать их на развитие компании, но в результате проверок и государственного давления, акционеры решили дивиденды вывести из компании и вообще из страны за границу. Дивиденды в размере 108 млн. грн., теперь будут работать на экономику других стран, где силового давления нет", – указывает на последствия Белоус.

Она говорит, что для олигархов судьба отдельных жителей Кривого Рога или иного города, не имеет никакого значения: в расчет принимается только бизнес-логика.

"И если целесообразно сконцентрировать в своих руках финансовые потоки и "зачистить" поле от конкурентов - никакие гуманистические соображения не учитываются. Сейчас, доверие к власти довольно высокое, но всего одно голосование может не только уничтожить на нет всю общественную поддержку президента, а и вывести на улицу многотысячный народную толпу. А разве сейчас в стране, где и так происходят военные действия на Востоке Украины, нужны ли массовые протесты безработных и других незащищенных слоев населения, которые могут перерасти в разборки с применением оружия, титушек и других незаконных методов, чем только повысят уровень преступности на улицах Украины и приведут к экономическому упадку государства, потери международного имиджа?", – задается вопросом Белоус.

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