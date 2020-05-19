Закон о ПриватБанке не отменят: Рада провалила голосование

Андрей Довгань Рынки и компании 11:20, 19.05.2020 Обновлено: 12:12, 19.05.2020

Верховная Рада отказалась отменить ранее принятый закон о ПриватБанке №2571-д. Теперь документ пойдет на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Это произошло на внеочередном заседании парламента 19 мая.

Два постановления авторства народных депутатов Антона Полякова и Александра Дубинского об отмене результатов голосования 13 мая поддержали только 78 и 84 депутата (чтобы посмотреть результаты голосования по фракциям, доскролльте до конца страницы).

Результаты голосования

Какие фракции дали голоса за отмену закона (постановление Полякова):

  • "Слуга народа" – 12;

  • ОПЗЖ – 32;

  • "Европейская солидарность" – 0;

  • "Батьківщина" – 16;

  • "За будущее" – 15;

  • Внефракционные депутаты – 3;

  • "Голос" – 0;

  • Депутатская группа "Доверие" – 0.

Результаты голосования

Какие фракции дали голоса за отмену закона (постановление Дубинского):

  • "Слуга народа" – 18;

  • ОПЗЖ – 32;

  • "Европейская солидарность" – 0;

  • "Батьківщина" – 16;

  • "За будущее" – 15;

  • Внефракционные депутаты – 3;

  • "Голос" – 0;

  • Депутатская группа "Доверие" – 0.

Теперь закон подадут на подпись председателю парламента, а затем президенту.

Принятие закона является одним из условий сотрудничества с МВФ и получения Украиной кредита.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 13 мая во втором чтении и в целом приняла законопроект, регулирующий работу банковской деятельности и от которого, в том числе, зависит получение финансовой помощи МВФ.

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