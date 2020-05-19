Закон о ПриватБанке не отменят: Рада провалила голосование
Верховная Рада отказалась отменить ранее принятый закон о ПриватБанке №2571-д. Теперь документ пойдет на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Это произошло на внеочередном заседании парламента 19 мая.
Два постановления авторства народных депутатов Антона Полякова и Александра Дубинского об отмене результатов голосования 13 мая поддержали только 78 и 84 депутата (чтобы посмотреть результаты голосования по фракциям, доскролльте до конца страницы).
Какие фракции дали голоса за отмену закона (постановление Полякова):
"Слуга народа" – 12;
ОПЗЖ – 32;
"Европейская солидарность" – 0;
"Батьківщина" – 16;
"За будущее" – 15;
Внефракционные депутаты – 3;
"Голос" – 0;
Депутатская группа "Доверие" – 0.
Какие фракции дали голоса за отмену закона (постановление Дубинского):
"Слуга народа" – 18;
ОПЗЖ – 32;
"Европейская солидарность" – 0;
"Батьківщина" – 16;
"За будущее" – 15;
Внефракционные депутаты – 3;
"Голос" – 0;
Депутатская группа "Доверие" – 0.
Теперь закон подадут на подпись председателю парламента, а затем президенту.
Принятие закона является одним из условий сотрудничества с МВФ и получения Украиной кредита.
Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 13 мая во втором чтении и в целом приняла законопроект, регулирующий работу банковской деятельности и от которого, в том числе, зависит получение финансовой помощи МВФ.