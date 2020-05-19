Закон о ПриватБанке не отменят: Рада провалила голосование

Верховная Рада отказалась отменить ранее принятый закон о ПриватБанке №2571-д. Теперь документ пойдет на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Это произошло на внеочередном заседании парламента 19 мая. Два постановления авторства народных депутатов Антона Полякова и Александра Дубинского об отмене результатов предварительного голосования поддержали только 78 (из них от "Слуги народа" – 12 голосов) и 84 депутата (из них от "Слуги народа" – 18 голосов).

Результаты голосования

Результаты голосования

Теперь закон подадут на подпись председателю парламента, а затем президенту.

Принятие закона является одним из условий сотрудничества с МВФ и получения Украиной кредита.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 13 мая во втором чтении и в целом приняла законопроект, регулирующий работу банковской деятельности и от которого, в том числе, зависит получение финансовой помощи МВФ.

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