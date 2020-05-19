Главная Новости
19 мая • обновлено в 11:57
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Закон о ПриватБанке не отменят: Рада провалила голосование

9.2т
Читать материал на украинском

Верховная Рада отказалась отменить ранее принятый закон о ПриватБанке №2571-д. Теперь документ пойдет на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Это произошло на внеочередном заседании парламента 19 мая. Два постановления авторства народных депутатов Антона Полякова и Александра Дубинского об отмене результатов предварительного голосования поддержали только 78 (из них от "Слуги народа" – 12 голосов) и 84 депутата (из них от "Слуги народа" – 18 голосов).

Результаты голосования

Результаты голосования

Результаты голосования

Результаты голосования

Теперь закон подадут на подпись председателю парламента, а затем президенту.

Принятие закона является одним из условий сотрудничества с МВФ и получения Украиной кредита.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 13 мая во втором чтении и в целом приняла законопроект, регулирующий работу банковской деятельности и от которого, в том числе, зависит получение финансовой помощи МВФ.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Национализация ПриватБанка" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Национализация ПриватБанка
Персоны
Александр Дубинский Владимир Зеленский Антон Поляков
Место
Украина
Теги
ПриватБанк Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
17
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Экономика Рынки и компании

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 876.

    Вылечились: 5632. Умерли: 548.

  • В мире заболели почти 4,9 млн человек, погибли – более 320 тысяч.

  • Рекорд за два месяца: в Италии суточное количество погибших от COVID-19 упало ниже 100.

  • В Израиле изобрели чудо-маску, позволяющую есть и пить, не снимая её.

  • Море, река или бассейн: врач назвала самый опасный водоем для заражения COVID-19.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги