Закон о ПриватБанке будет принят 13 мая – замглавы "Слуги народа"

Первый замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что законопроект о ПриватБанке будет принят в целом в среду, 13 мая, на внеочередном заседании Верховной Рады.

Об этом Корниенко сказал вечером в пятницу в эфире телеканала "Интер", сообщил "Интерфакс-Украина". "За банковский закон хватает голосов в зале", – сказал Корниенко.

Законопроект о ПриватБанке

Напомним, задача документа – на законодательном уровне сделать невозможным возврат национализированного "Привата" бывшим владельцам. Его принятие – одно из главных требований МВФ, от которого зависит предоставление Украине финансовой помощи.

Корниенко сказал, что первое чтение и принятие особой процедуры по новым изменениям в регламент для второго чтения законопроекта "собрали достаточное количество голосов, с запасом, около 250". Для принятия законопроекта необходимо минимум 226 голосов "за".

При этом замглавы фракции отметил, что не все депутаты монобольшинства поддерживают этот законопроект. Дальше он добавил, что в среду "будет поставлена точка в этой истории".

Также он прогнозирует, что "оппоненты попробуют внести постановления, которые блокируют подписание законопроекта", однако международные партнеры Украины воспримут лишь факт результативного голосования.

Как сообщал OBOZREVATEL, финансовый комитет Верховной Рады утвердил сокращенную таблицу поправок к законопроекту о банках, который делает невозможным возвращение ПриватБанка прежним владельцам.

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