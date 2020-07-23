Закон о локализации не соответствует Соглашению об ассоциации с ЕС, – Шмыгаль

Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект о локализации, который должен помочь машиностроению Украины, пока не соответствует некоторым параметрам Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе рабочего визита в Брюссель, сообщил "Интерфакс"

"Закон принят в первом чтении. Он является довольно жестким для меня, наших международных партнеров. Он достаточно интересный для нашей промышленности и экономики", – сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что на данный момент задание властей – найти "золотую средину" для того, чтобы поддержать собственную экономику во время кризиса, но, в то же время, не нарушить международные соглашения, которые уже подписаны. Шмыгаль уверен, что возможности для такого компромисса существуют.

"Пока международные партнеры абсолютно спокойно это воспринимают, так как понимают, что это первое чтение", – отметил он.

Премьер добавил, что позиция правительства состоит в том, что не может идти речь о жесткой локализации, а лишь об использовании неценовых критериев в размере 30% при проведении госзакупок, которые будут давать некие преференции для товаров, имеющих составляющую украинского производства.

"В действующей редакции закон не соответствует некоторым параметрам Соглашения об ассоциации, поэтому правительство будет настаивать на том, чтобы мы отредактировали редакцию совместно с депутатами так, чтобы она не нарушала наших международных соглашений, и не только об ассоциации", – подчеркнул Шмыгаль.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июня 2020 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3739, который предусматривает частичный отказ от импортной продукции и стимулирования производства в Украине.

21 июля его в первом чтении приняла Верховная Рада.

Кабмин Украины разработал программу выхода государства из коронакризы, в которой одним из приоритетов обозначена локализация производства и " здоровый экономический национализм ".