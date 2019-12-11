Легализация казино: СМИ раскрыли связь законопроекта с РФ и Зеленским

Над законопроектом о легализации в Украине азартных игр работает юрфирма "Eterna Law". Она помогала "Газпрому" в судах с "Нафтогазом", а ее основатели связаны с тестем Владимира Зеленского.

Об этом говорится в материалах программы "Watchdogs.Розслідування", передают "Наші гроші". В публикации сказано, что ранее юрфирма называлась "Астапов и партнеры". Она имеет представительство в Москве, а ее основатель Андрей Астапов представляется членом Арбитражного суда Торгово-промышленной палаты России.

Новости Украина не готова к такой легализации азартных игр

"Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия признался, что именно он привлек Астапова к разработке законопроекта. Юрфирма "Eterna Law" представляла интересы "Газпрома" в судебных спорах с "Нафтогазом", – сказано в материале.

Авторы отмечают, что "Eterna Law" пригласила российского бизнесмена Бориса Баума поработать над законопроектом о легализации игорного бизнеса в качестве эксперта. Сейчас Баум входит в рабочую группу по разработке законопроекта.

По данным "Наших грошей", клиентом "Eterna Law" является букмекерская компания "Пари Матч" (в Украине работает под видом лотереи). Ее рекламировали актеры студии "Квартал-95".

Легализация казино

При этом, по данным издания, через не слишком длинную цепочку, "Eterna Law" связана с отцом жены президента Украины Владимира Зеленского.

"Соучредителем "Eterna Law" является Олег Мальский. Он является председателем набсовета общественной организации "Зеленый Фонд. Преодоление гуманитарных и экологических катастроф". До избрания народным депутатом от "Слуги народа" эту ОО возглавлял Олег Бондаренко, который сейчас стал председателем парламентского комитета по вопросам экологии. ... Помощником нардепа Бондаренко на общественных началах является Владимир Кияшко, это тесть Зеленского. Бондаренко утверждает, что Кияшко занимается технологией переработки шламовых отходов в дорожное покрытие", – отмечают "Наші гроші".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируют разрешить казино и игровые автоматы. Чиновники и нардепы уверены, что после легализации игорного бизнеса бюджет ежегодно будет получать около 1 миллиарда долларов.

В Украине может появиться новый город-курорт. Аналог Монте-Карло или Лас-Вегаса. Президент Владимир Зеленский обещает, что новый населенный пункт появится на берегу Черного моря и поднимет экономику.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!