Заказать газ можно через ПриватБанк: Нафтогаз запустил партнерский проект с крупнейшим банком Украины

Подключиться к газоснабжению от ООО "Газоснабжающая компания" Нафтогаз Украины "можно через Приват24 (веб-версия). Эта опция стала доступной благодаря партнерскому проекту между Нафтогазом и ПриватБанком.

Об этом говорится в сайте "Нафтогаза".

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" активно работает над расширением партнерской сети. Партнерство с большим государственным банком предоставляет больше возможностей для бытовых потребителей газа присоединиться к Нафтогазу. Цены газа от ГК "Нафтогаз Украины" в этом месяце до 40% ниже, чем у других газоснабжающих компаний. Поэтому выбрать оптимальный газовый тариф становится еще проще. Мы ожидаем, что сотрудничество с ПриватБанком сделает газовый сервис еще более удобным для клиентов", – отметил Максим Рабинович, директор ГК "Нафтогаз Украины".

"Украинцы являются одними из самых активных пользователей интернет-банкинга в мире. Только за три последних года количество клиентов Приват24 выросло с 5 до 12 млн клиентов, которые отдали предпочтения онлайн банкингу. Теперь мы идем дальше – расширяем платформу оплаты коммунальных услуг и даем украинцам возможность выбирать собственного поставщика газа. Никаких бумаг, офисов газопоставщика или отделений банка – заключить договор на поставку газа можно за несколько кликов и подписать его электронной подписью. В дальнейшем – контролировать поставки онлайн и оплачивать услуги через Приват24. Это принципиально новая платформа, которая открыта для сотрудничества с поставщиками любых услуг в стране", – отметил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл.

Для клиентов ПриватБанка процесс смены поставщика газа довольно прост. На сайте Приват24 нужно выбрать раздел "Услуги / Коммунальные поставщики". Следующий шаг – выбрать адрес помещения, которое хотите перевести на обслуживание к новому поставщику газа. Под карточкой с адресом расположена вкладка "Газоснабжение" с действующим тарифом на голубое топливо от Нафтогаза. Нажав на вкладку "Нафтогаз", нужно в форме присоединения отметить персональные данные и EIC-код (индивидуальный газовый код помещения, указанный в квитанции за распределение газа).

Подписать сформированную заявку можно с помощью SmartID. После отправки заявки с клиентом свяжутся специалисты ГК "Нафтогаз Украины" для подтверждения процесса подключения.

Напомним, что ГК "Нафтогаз Украины" предлагает для своих бытовых клиентов два тарифа на газ – "Месячный" и "Годовой". Сейчас компания занимает около 2% розничного рынка газа.