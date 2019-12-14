"Закатают в бетон!" В Крыму оккупанты задумали уничтожить пляжи

В аннексированном Крыму "власти" собрались уничтожить 65 километров диких пляжей в Сакском районе.

Оккупанты признали их "проблемой" и постановили уничтожить до 2030 года. На это обратила внимание в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%, опубликовав документы с планами (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Это трындец. Все дикие песчаные пляжи Сакского района признаны проблемой, от которой Сакский район должен избавиться навсегда до 2030 года. Избавляться от диких пляжей планируют с помощью строительства длинных бетонных набережных вдоль моря", – написала блогер.

‼️65 км

это трындец

Все дикие песчаные пляжи Сакского района признаны проблемой, от которой Сакский район должен избавиться навсегда до 2030г. Избавляться от диких пляжей планируют с помощью строительства длинных бетонных набережных вдоль моря pic.twitter.com/7AswXv37Pk — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 14 грудня 2019 р.

"65 км диких, фантастических пляжей Сакского района гавань уничтожит в ближайшее время! Закатает в бетон и застроит! Молчите про Крым дальше!", – резко высказалась она в адрес местных жителей.

ВНИМАНИЕ!

65 км диких,фантастических пляжей Сакского р-на гавань УНИЧТОЖИТ в ближайшее время!

Закатает в бетон и застроит!

Молчите про Крым дальше! pic.twitter.com/Vv2hq2vRGo — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 14 грудня 2019 р.

Судя по опубликованным документам, в этом месте крымская "власть" планирует найти себе наживу – отдавать территории под коммерческую застройку. Это маскируют фразой "создание туристического кластера".

RoksolanaToday&Крым25%

RoksolanaToday&Крым25%

В Крыму забетонируют пляжи

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Керчи в аннексированном Крыму пожаловались на загрязненное Черное море, которое покрылось маслянистыми пятнами.

На западном побережье захваченного Россией украинского Крыма оккупанты заливают бетоном дикие песчаные пляжи.

Ранее оккупанты в Крыму нагло захватили пляж и придумали отговорку. Появились разоблачающие фото.

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