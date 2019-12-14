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15 декабря • обновлено в 00:02
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"Закатают в бетон!" В Крыму оккупанты задумали уничтожить пляжи

1.8т
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В аннексированном Крыму "власти" собрались уничтожить 65 километров диких пляжей в Сакском районе.

Оккупанты признали их "проблемой" и постановили уничтожить до 2030 года. На это обратила внимание в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%, опубликовав документы с планами (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

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"Это трындец. Все дикие песчаные пляжи Сакского района признаны проблемой, от которой Сакский район должен избавиться навсегда до 2030 года. Избавляться от диких пляжей планируют с помощью строительства длинных бетонных набережных вдоль моря", – написала блогер.

"65 км диких, фантастических пляжей Сакского района гавань уничтожит в ближайшее время! Закатает в бетон и застроит! Молчите про Крым дальше!", – резко высказалась она в адрес местных жителей.

Судя по опубликованным документам, в этом месте крымская "власть" планирует найти себе наживу – отдавать территории под коммерческую застройку. Это маскируют фразой "создание туристического кластера".

"Закатают в бетон!" В Крыму оккупанты задумали уничтожить пляжи

RoksolanaToday&Крым25%

"Закатают в бетон!" В Крыму оккупанты задумали уничтожить пляжи

RoksolanaToday&Крым25%

В Крыму забетонируют пляжи

В Крыму забетонируют пляжи

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Керчи в аннексированном Крыму пожаловались на загрязненное Черное море, которое покрылось маслянистыми пятнами.

На западном побережье захваченного Россией украинского Крыма оккупанты заливают бетоном дикие песчаные пляжи.

Ранее оккупанты в Крыму нагло захватили пляж и придумали отговорку. Появились разоблачающие фото.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
это рассея детка вы дома
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"..Помимо Крымский мост, трасса "Таврида", Таврическая и Балаклавская ТЭС, аэропорт Симферополя, реализуются проекты по обновлению внешнего облика ряда курортных городов и поселков Крыма. реконструируют набережные и берегоукрепительные сооружения в Ялте, Симеизе, Евпатории, Коктебеле, Приморском, Саках, и других городах и посёлках. Характерно, например, что набережная Симеиза начала разрушаться еще в 1992 году, но никакого ремонта сооружений за эти годы произведено не было. Теперь на объект, включая проектные изыскания, было выделено 258 миллионов рублей...." ПОЭТОМУ И МНОГО ЗАБОРОВ!! Уничтожают грязные следы украинской оккупации!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, зачем вы таки ипануты?
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