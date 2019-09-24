"Забыли" о домах и квартирах: судей в деле ПриватБанка поймали на крупной лжи

Судьи Окружного админсуда Киева, которые признали незаконной национализацию ПриватБанка, солгали в декларациях. Они "забыли" о домах и квартирах, в которых постоянно живут.

Об этом сказано в расследовании Bihus.info. В частности, речь идет о судье Игоре Качуре, его помощнице, а также и. о. председателя суда Владимире Келеберде.

В материале сказано, что судья Качур ездит на работу из загородного дома в селе Иванковичи. Пользование им не указано в декларации, но по документам дом принадлежит отцу судьи Анатолию Качуру. Тот убеждает, что строил имение именно он, а не его сын-судья. Однако проживает в имении, на территории которого расположены искусственные пруды, гостевой дом, будка охраны и собственная часовня, именно служитель Фемиды.

Имение, где живет судья Качур bihus.info

"Также в собственности семьи судьи по меньшей мере восемь квартир в Печерском районе Киева: 4 из них приобретены до начала работы Качура в ОАСК, еще 4 — уже во время судейства. Из них три квартиры в жилом комплексе "Бульвар Фонтанов", цены на которые стартуют от 3,5 млн грн. На них, по словам Качура-старшего, заработал тоже он — якобы благодаря "лоббизму законопроектов" во времена работы в Верховной раде и Кабинете министров", — сказано в расследовании.

При этом официальная зарплата у Качура-старшего в Кабмине составляла от 6910 карбованцев до 330 гривен. Примерно столько же он получал, работая в Секретариате ВР с 2000 по 2005 годы.

Также журналисты обнаружили, что семья помощницы судьи Александры Панченко после начала ее работы в ОАСК купила две квартиры в Киеве. В декларации происхождение этого жилья не объясняется. Сама Панченко тоже не захотела рассказывать об этом журналистам.

"Другой судья из тройки в деле по ПриватБанку — Владимир Келеберда — не указал в декларации загородный дом в поселке Летки. Он находится в собственности экс-жены судьи Елены Келеберды. Несмотря на развод, пара, по словам консьержей, продолжает совместно проживать в киевской квартире. Также журналисты зафиксировали, как Келеберда в домашней одежде ходит возле дома своей бывшей жены. По словам судьи, он приезжает туда к своим детям", — говорится в расследовании.

Дом судьи Келеберды bihus.info

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21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора — компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

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