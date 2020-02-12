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12 февраля • обновлено в 03:02
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Забирают деньги! Родственники убитых террористов "ДНР" пожаловались на ФСБ

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Семьи раненных и убитых российских наемников, под видом "ополченцев" воевавших на Донбассе, заявили, что сотрудники ФСБ разворовывают помощь, которую тайком обещал платить Кремль.

Об этом свидетельствует пост, оставленный в сообществе ВКонтакте "Свердловск - ты должен знать", на который обратил внимание блогер Анатолий Штирлиц. А чуть раньше террорист "ДНР" Руслан Ушаков "Ухо" пожаловался в сети, что стал ненужным оккупантам после того, как получил ранение.

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"Вот такая история получается: по закрытому закону на каждого 200-ого или 300-ого ополченца полагается компенсация, льготы для детей погибших при поступлении в институты в России и еще там разная помощь, а по факту ж ничего не добьешься! Этим всем заведуют в Ростове фсбэшники. Они бабло выделяют сюда на корпус, и это миллионы, а здесь бабки теряются. Сами догадываетесь куда!", – пожаловались родственники убитых террористов.

"Хроники "гражданской" войны или как в дырляндии кидают на выплаты семьи ликвидированных орков", – подытожил блогер.

Террористы "ДНР"

Террористы "ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" на билбордах разместили фотографию мальчика, который якобы родился на оккупированной территории и счастлив этому. Однако мальчик оказался не "ДНРовским", а австралийским.

Подавляющее большинство жителей захваченного террористами Донецка признались, что за последний год их жизнь стала хуже.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР
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