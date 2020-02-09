Главная Новости
9 февраля • обновлено в 14:27
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Забирают деньги и удаляют отзывы: в Украине сайт Prom.ua попал в скандал

3.8т
Читать материал на украинском

Популярная украинская торговая интернет-площадка Prom.ua стала любимым местом у мошенников. Они продают людям несуществующие товары, а негативные отзывы удаляют.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Киевлянин Евгений рассказал, как поверив рекламным слоганам и позитивным отзывам попытался купить детскую мебель. Дал задаток 7 тыс. гривен, после чего продавец стал бесконечно затягивать сроки.

Новости
Под угрозой все: в Украине всплыло новое мошенничество с картами

"Я обратился в Prom.ua, написал им. А на сайте фирмы оставил отзыв. Сначала представители интернет-площадки повели себя корректно. Но объяснили: так как сделка была оформлена не через их сайт, ничем помочь не могут. И первый отзыв, который я написал об этих мебельщиках, какое-то время был виден покупателям. Но потом он пропал", – рассказывает Евгений.

(7 февраля Евгений сообщил нам, что после публикации OBOZREVATEL продавец вышел с ним на связь и вернул деньги).

Мошенники на Prom.ua

Мошенники на Prom.ua

При этом в сети описаны сотни подобных ситуаций. Например, на сайте Otzyvua из 1,5 тыс. комментариев про работу Prom.ua – почти тысяча негативных.

"Был куплен товар и оплачен по 100% предоплате на карту Приват. Вместо бренда, который указан на фото, приехал какой-то левак. Написал плохой отзыв продавцу, который прислал липу, чтобы предупредить других покупателей. А служба поддержки SKK отзыв удалила без объяснений", – написал в январе Дмитрий.

Забирают деньги и удаляют отзывы: в Украине сайт Prom.ua попал в скандал

В пресс-службе Prom.ua OBOZREVATEL сообщили, что ресурс сейчас внедряет сертификацию продавцов по рейтингам и отзывам. А тех, кто некачественно обслуживает покупателей, удаляют из каталога. Также клиентам предлагают оплачивать товары через Пром, а сами выступают гарантом сделки.

Чтобы не стать жертвой мошенника, в компании также рекомендуют выбирать сертифицированных маркетплейсом продавцов – это компании с высоким уровнем сервиса. Но уточняют, это не значит, что несертифицированные продавцы являются непорядочными. Просто они еще не отвечают критериям сертификации.

Что касается удаленных комментариев, то Prom.ua уточнили – должны разобраться в ситуации.

"Продавец может отклонить отзыв, если покупка не подтверждена и не было заказ. Но все отзывы, которые были написаны, хранятся в системе, и если покупатель может подтвердить факт покупки, то это повод обжаловать решение компании", – говорит Новаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, у людей, вложивших деньги в строительство ЖК Genesis в Киеве, стали отзывать свидетельства об участии в проекте. Таким образом, инвесторы остаются без денег и жилья.

Магазин электронной техники IHouse service в Киеве продал украинке ворованный смартфон.

Крупнейшую в Украине торговую площадку Prom.ua обвинили в нарушении прав покупателей. Люди жалуются, что там подыгрывают недобросовестным продавцам и удаляют негативные отзывы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Торговля в интернете" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Торговля в интернете мошенничество в Киеве
Место
Украина
Тег
мошенники
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
17
4
Смешно
2
Интересно
11
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Стрелков Иван
Стрелков Иван
Конкуренция, пром держись!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги