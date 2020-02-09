Забирают деньги и удаляют отзывы: в Украине сайт Prom.ua попал в скандал

Популярная украинская торговая интернет-площадка Prom.ua стала любимым местом у мошенников. Они продают людям несуществующие товары, а негативные отзывы удаляют.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Киевлянин Евгений рассказал, как поверив рекламным слоганам и позитивным отзывам попытался купить детскую мебель. Дал задаток 7 тыс. гривен, после чего продавец стал бесконечно затягивать сроки.

"Я обратился в Prom.ua, написал им. А на сайте фирмы оставил отзыв. Сначала представители интернет-площадки повели себя корректно. Но объяснили: так как сделка была оформлена не через их сайт, ничем помочь не могут. И первый отзыв, который я написал об этих мебельщиках, какое-то время был виден покупателям. Но потом он пропал", – рассказывает Евгений.

(7 февраля Евгений сообщил нам, что после публикации OBOZREVATEL продавец вышел с ним на связь и вернул деньги).

Мошенники на Prom.ua

При этом в сети описаны сотни подобных ситуаций. Например, на сайте Otzyvua из 1,5 тыс. комментариев про работу Prom.ua – почти тысяча негативных.

"Был куплен товар и оплачен по 100% предоплате на карту Приват. Вместо бренда, который указан на фото, приехал какой-то левак. Написал плохой отзыв продавцу, который прислал липу, чтобы предупредить других покупателей. А служба поддержки SKK отзыв удалила без объяснений", – написал в январе Дмитрий.

В пресс-службе Prom.ua OBOZREVATEL сообщили, что ресурс сейчас внедряет сертификацию продавцов по рейтингам и отзывам. А тех, кто некачественно обслуживает покупателей, удаляют из каталога. Также клиентам предлагают оплачивать товары через Пром, а сами выступают гарантом сделки.

Чтобы не стать жертвой мошенника, в компании также рекомендуют выбирать сертифицированных маркетплейсом продавцов – это компании с высоким уровнем сервиса. Но уточняют, это не значит, что несертифицированные продавцы являются непорядочными. Просто они еще не отвечают критериям сертификации.

Что касается удаленных комментариев, то Prom.ua уточнили – должны разобраться в ситуации.

"Продавец может отклонить отзыв, если покупка не подтверждена и не было заказ. Но все отзывы, которые были написаны, хранятся в системе, и если покупатель может подтвердить факт покупки, то это повод обжаловать решение компании", – говорит Новаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, у людей, вложивших деньги в строительство ЖК Genesis в Киеве, стали отзывать свидетельства об участии в проекте. Таким образом, инвесторы остаются без денег и жилья.

Магазин электронной техники IHouse service в Киеве продал украинке ворованный смартфон.

Крупнейшую в Украине торговую площадку Prom.ua обвинили в нарушении прав покупателей. Люди жалуются, что там подыгрывают недобросовестным продавцам и удаляют негативные отзывы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!