Забастовка на "Арселор Миттал": журналист спрогнозировал, чем все закончится

Забастовка рабочих на крупнейшем металлургическом комбинате Украины "Ареселор Миттал" в Кривом Роге должна пойти на пользу предприятию, поскольку является вполне логичным шагом, учитывая массу тех проблем которые накопились за 13 лет после приватизации актива.

Однако для положительного результата еще предстоит выработать и принять взвешенное решение, которое не оставит в проигрыше ни собственников компании, ни ее сотрудников, пишет журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

По его словам, из-за страйка на "Ареселор Миталл" 25 мая предприятие даже намерен посетить его собственник, миллиардер Лакшми Миттал. Кроме того, он планирует встретиться с политическим руководством Украины из-за опасений полной остановки меткомбината. Что касается генерального директора Парамжита Калона, то он находится в Казахстане и пытается руководить ликвидацией кризиса из заграницы.

Бутусов отмечает, что главной причиной страйка стало требование профсоюзов повысить зарплату работникам, учитывая тот факт, что в 2017 году чистая прибыль предприятия существенно выросла по сравнению с предыдущим годом — более 5 млрд грн и более 2 млрд грн соответственно.

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"На "Арселоре" работает 20 630 человек со средней зарплатой в 2018 году в 14 тыс. грн в месяц. "Арселор" планировал направить $400 млн, полученных из прибыли в 2018 году, на модернизацию производства, но профсоюзы требуют направить средства на повышение зарплат. Профсоюзы "Арселора" требуют повышения зарплаты с нынешних 14 тыс. грн до 1 тыс. евро — около 30 тыс. гривен. То есть в два раза", — пояснил журналист.

Однако, несмотря на напряженность ситуации, Бутусов уверен, что она не только вскрыла существующие проблемы, но и показала новые возможности, которые станут доступными после решения всех сложных вопросов.

Прежде всего, пишет журналист, руководству следует обратить внимание на тот факт, что "Арселор Миталл", даже несмотря на полученную прибыль, находится не в лучшем состоянии, ведь в 2017 году у него существенно упало производство. При этом комбинат нарастил дебиторскую задолженность на 34,7% — до почти 23 млрд гривен. Это свидетельствует о том, что прибыль получена в де-факто кризисных условиях, и, как следствие, направление средств вместо модернизации производства на зарплаты — проблема для менеджмента компании.

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Второй серьезной проблемой, требующей немедленного решения, является налаживание работы с коллективом предприятия. Так, нынешний кризис не является внезапным, подобные прецеденты уже были, и отношения между профсоюзами и менеджментом с момента приватизации были далеки от оптимальных, отмечает Бутусов.

"О тех, кто руководит профсоюзами, есть немало критической информации, это несменяемые люди, но объективно, вопрос поднятия социальных стандартов — обоснованный, рабочие имеют право его поднимать и отстаивать", — подчеркнул он.

Третий проблемный момент, по его мнению, — это отсутствие системных отношений "Арселор Миттала" с местными властями, профсоюзами и обществом. Более того, со всеми контролирующими структурами и местными властями компания и вовсе конфликтует.

"В результате именно "Арселор Миттал" платит самые высокие штрафы, самые высокие местные налоги по сравнению с местными предприятиями. С другой стороны, "Арселор Миттал", в отличие от украинских металлургических предприятий, стоит в стороне от коррупционных схем, и является самым прозрачным и ответственным налогоплательщиком, который задает стандарты всей отрасли и является одним из важных источников валютной выручки для государства в целом", — добавил Бутусов.

Последним и, по сути, самым важным вопросом, требующим реакции от руководства меткомбината, является повышение зарплат сотрудникам. По информации Бутусова, ряд металлургических предприятий в Кривом Роге уже поспешили заключить договора со своими коллективами о повышении до конца года зарплат для определенных категорий работников до 800 евро. Аналогичным образом должны поступить и на "Ареселор Миталле", однако его руководство избегает переговоров и видит проблему в совершенно другом — индийский менеджмент убежден, что вероятная остановка предприятия — это проблема, связанная не с недовольством людей оценкой их труда руководством, а с Украиной в целом и ее инвестиционным климатом.

"Менеджмент заявляет, что на предприятии самые высокие социальные стандарты в металлургии. Что тоже есть позиция. В целом данная забастовка должна пойти "Арселор Миттал" на пользу и решить затянувшийся конфликт в коллективе. Кризис на предприятии настоящий, острый, риск остановки одного из крупнейших экспортных предприятий достаточно велик, и проблемы, которые накопились за 13 лет после приватизации, велики. Все могут проиграть, нужна модель выхода из кризиса. Которой пока нет. Будем смотреть за ситуацией, надеюсь, будет найден компромисс и налажена адекватная коммуникация", — подытожил Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на "Арселор Миттал" также заявили, что из-за резкого снижения объемов производства предприятию впервые за 12 лет грозит банкротство.